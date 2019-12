2. Bundesliga: Wer zeigt / überträgt heute SV Darmstadt gegen VfB Stuttgart live im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 17. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der SV Darmstadt heute den VfB Stuttgart. Wer die Partie live zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Darmstadt - Stuttgart: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der heutigen Partie ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt, das Platz für 17.000 Zuschauer bietet.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Schiedsrichter des Spiels ist Patrick Ittrich.

2. Liga: Wer zeigt / überträgt SV Darmstadt - VfB Stuttgart heute live?

Die Partie zwischen dem SV Darmstadt und VfB Stuttgart könnt Ihr heute exklusiv nur bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung um 20 Uhr mit Kommentator Klaus Veltman auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an, allerdings benötigt Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

2. Liga: Darmstadt - Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Wer die Partie nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. In unserem LIVETICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene.

2. Liga: Darmstadt gibt sich kämpferisch

Obwohl der Tabellenvierzehnte aus Darmstadt als klarer Underdog in die Partie geht, gibt sich Coach Dimitrios Grammozis kämpferisch. "Stuttgart hat einen sehr guten Kader, kann eigentlich auf jeder Position ohne Qualitätsverlust wechseln. Aber auch dieses Spiel beginnt bei 0:0 und wir haben speziell auch zum Auftakt gegen den HSV gezeigt, dass wir diesen Teams Probleme bereiten können", sagte der 41-Jährige.

"Wir haben aus den letzten Erfahrungen auswärts unsere Lehren gezogen. Wir versuchen, das umzusetzen, es besser zu machen und jetzt erst recht mehr zu geben. Wir brauchen Kontinuität, Stabilität und Konstanz in unserer Leistung", forderte VfB-Trainer Tim Walter, der am HSV vorbei auf Rang zwei ziehen will.

Darmstadt gegen Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Beginn bekannt gegeben, so könnten die beiden Trainer ihre Teams aber auf den Platz stellen:

SV Darmstadt : Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik - Heller, Kempe, Marvin Mehlem - Serd. Dursun

: Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik - Heller, Kempe, Marvin Mehlem - Serd. Dursun VfB Stuttgart: Bredlow - P. Stenzel, Phillips, Badstuber, Sosa - Endo - Ascacibar, Castro - Wamangituka, P. Förster - Gomez

2. Bundesliga: die aktuelle Tabelle