2. Liga live: Der 14. Spieltag heute im TV, Livestream und Liveticker

Bereits gestern kehrte die 2. Liga aus der Länderspielpause zurück, heute wird der 14. Spieltag fortgeführt. Welche Spiele heute stattfinden und wo Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

2. Liga, 14. Spieltag: Diese Spiele finden heute statt

Am heutigen Samstag liefern sich der Hamburger SV und Arminia Bielefeld im Fernduell ein Rennen um die Tabellenspitze, am anderen Ende versucht Schlusslicht Wehen Wiesbaden etwas Boden im Abstiegskampf gutzumachen. Das sind die Spiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 23.11.19 13 Uhr Hamburger SV SG Dynamo Dresden 23.11.19 13 Uhr Arminia Bielefeld Sandhausen 23.11.19 13 Uhr SV Wehen Holstein Kiel

2. Liga live: Der 14. Spieltag heute im TV und Livestream

Alle Begegnungen könnt Ihr heute live und exklusiv in voller Länge bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt sie jeweils einzeln und bietet außerdem eine Konferenzschaltung an, die von Peter Hardenacke moderiert wird. Los geht es bei allen Übertragungen 20 Minuten vor dem Anpfiff.

Via Sky Go könnt Ihr das Ganze auch problemlos unterwegs oder am Computer ansehen - sofern Ihr Sky-Abonnenten seid und eine Verbindung zum Internet habt.

Sämtliche Highlights der heutigen Partien findet Ihr bereits vierzig Minuten nach dem Abpfiff auch auf DAZN. Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch die Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 und Serie A im Angebot.

Die 2. Bundesliga im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX halten wir Euch in Sachen 2. Liga immer auf dem neusten Stand. Wählt im Kalender einfach die Konferenz oder die jeweiligen Einzelspiele aus und verpasst keine wichtige Aktion.

2. Bundesliga: Das Fernduell zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld führt seit einigen Spieltagen die Tabelle der 2. Liga an und bekommt es heute mit dem SV Sandhausen zu tun. Gegen den SVS ist die Arminia seit fünf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen, schoss aber insgesamt nur vier Tore.

Insgesamt ist Bielefeld in dieser Saison auswärts deutlich torgefährlicher als zuhause. In fremden Stadien trafen die Ostwestfahlen doppelt so viel (20) wie in der Schüco-Arena (9).

Der HSV muss zwei Punkte auf Bielefeld gutmachen, zuletzt konnten die Hanseaten jedoch nicht allzu viele Punkte sammeln. Drei der jüngsten vier Partien endeten 1:1.

Gegen Dresden dürften die Chancen jedoch nicht so schlecht stehen - Dynamo konnte noch nie in Hamburg gewinnen.

2. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer ihre Teams heute aufstellen:

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Paurevic - Gislason, Biada, Türpitz - K. Behrens

Hamburger SV - Dynamo Dresden

Hamburg: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Kinsombi - Harnik, Wood, Kittel

Heuer Fernandes - Narey, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Kinsombi - Harnik, Wood, Kittel Dresden: K. Broll - J. Müller, Ballas, Ehlers - Kreuzer, Nikolaou, Burnic, C. Löwe - Atik - Koné, Jeremejeff

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel

Wiesbaden: Lindner - Ajani, Mockenhaupt, Dams, Medic, Niemeyer - Mrowca, Titsch Rivero - Knöll, Dittgen - Schäffler

Lindner - Ajani, Mockenhaupt, Dams, Medic, Niemeyer - Mrowca, Titsch Rivero - Knöll, Dittgen - Schäffler Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, Seo - Meffert - Mühling, Özcan - Iyoha, Serra, J.-S. Lee

2. Bundesliga: Die Tabelle im Überblick