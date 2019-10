2. Bundesliga live: SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC heute im TV, Livestream und Liveticker

Am neunten Spieltag treffen in der 2. Bundesliga der SV Darmstadt 98 und der Karlsruher SC aufeinander. Wo und wann Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat und seht alle Highlights der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff live auf DAZN.

2. Liga: Wo und wann spiele Darmstadt und der KSC?

Der SV Darmstadt wird die heutige Partie ausrichten, wie immer im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Ab 18.30 Uhr läuft dort vor bis zu 17.000 Zuschauern der Ball.

2. Bundesliga live: SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC heute im TV und Livestream

Nur auf Sky könnt Ihr die Begegnung live und in voller Länge verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt bereits ab 18 Uhr, sowohl das einzelne Spiel als auch eine Konferenzschaltung. Holger Pfandt wird das Ganze für Euch kommentieren, egal ob im TV oder via Sky Go als Livestream am Computer, Tablet oder Smartphone.

40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr Euch die Höhepunkte des Spiels auf DAZN ansehen. Dort findet Ihr darüber hinaus auch Live-Übertragungen der Champions League, Europa League, die Freitagsspiele der Bundesliga und vieles mehr. Monatlich kostet der Streamingdienst 11,99 Euro, im Jahresabo nur 119,99 Euro - vorher könnt Ihr ihn auch einen Monat lang gratis testen.

Darmstadt gegen den KSC im Liveticker auf SPOX

Die 2. Liga kommt natürlich auch auf SPOX nicht zu kurz. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle Begegnungen, so auch diese.

2. Bundesliga, 9. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Der Tabellenführer Stuttgart spielt heute parallel zu Darmstadt und dem KSC, die Verfolger Hamburg und Bielefeld spielen am Samstag und Montag. Im Kampf gegen den Abstieg treffen Kiel und Regensburg direkt aufeinander, hier sind alle Duelle im Überblick:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam 04.10.2019 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 04.10.2019 18.30 Uhr VfB Stuttgart SV Wehen 05.10.2019 13 Uhr Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 05.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 05.10.2019 13 Uhr Sandhausen FC Erzgebirge Aue 06.10.2019 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Sankt Pauli 06.10.2019 13.30 Uhr Heidenheim VfL Bochum 06.10.2019 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 07.10.2019 20.30 Uhr VfL Osnabrück Arminia Bielefeld

© getty

2. Liga: Zahlen und Fakten zu Darmstadt und Karlsruhe

Der Karlsruher SC hat sich zuletzt gefangen und blieb drei Partien in Folge ungeschlagen. Ein Sieg und zwei Unentschieden resultierten daraus.

Darmstadt konnte dagegen sechs Spiele in Folge nicht gewinnen.

Auch die direkten Duelle sprechen nicht für die Lilien. Von den 14 letzten Aufeinandertreffen gewann Darmstadt nur eines.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle