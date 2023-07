Deutschland vs. Kolumbien heute live, Übertragung: Frauen WM im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Kolumbien ihr zweites Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Vor sechs Tagen machte die deutsche Auswahl bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zum Auftakt des Turniers mit einem 6:0-Sieg gegen Marokko auf sich aufmerksam. Nun will das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im zweiten Spiel den nächsten Sieg einfahren. Gegner am heutigen Sonntag, den 30. Juli, ist Kolumbien, das sein Vorrundenspiel gegen Südkorea 2:0 gewann.

Angepfiffen wird die Partie um 11.30 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Allianz Stadium in Sydney (Australien).

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko 6:0 Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea 2:0 Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko -:- Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien -:- Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien -:- Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland -:- Brisbane

Deutschland vs. Kolumbien heute live, Übertragung: Frauen WM im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der neunten Frauen-WM besitzen in Deutschland die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Sie wechseln sich auch bei der Übertragung der deutschen Spiele ab. Während das Auftaktspiel am Montag noch im ZDF zu sehen war, wurde heute die ARD mit der Übertragung beauftragt.

Die ARD beginnt um 11.30 Uhr mit der Übertragung und schickt Bernd Schmelzer als Kommentator ins Rennen.

All dies könnt Ihr jedoch auch im kostenlosen Livestream schauen. Auch hierfür ist die ARD der richtige Ansprechpartner. Der Livestream ist kostenlos bei sportschau.de auffindbar.

© getty Alexandra Popp führt das DFB-Team an.

Deutschland vs. Kolumbien heute live, Übertragung: Frauen WM im Liveticker

Auch SPOX darf beim zweiten Auftritt der Deutschen in Australien und Neuseeland nicht fehlen. Wir tickern die wichtigsten Ereignisse live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Kolumbien.

Deutschland vs. Kolumbien heute live, Übertragung: Frauen WM im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf - Däbritz, Magull - Brand, Popp, Bühl

Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf - Däbritz, Magull - Brand, Popp, Bühl Kolumbien: Perez - C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas - Bedoya Durango, Montoya - Usme, Santos, Caicedo - Mayra

Deutschland vs. Kolumbien heute live, Übertragung: Frauen WM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb: Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 2 (Vorrunde)

2 (Vorrunde) Datum: 30. Juli 2023

30. Juli 2023 Uhrzeit: 11.30 Uhr

11.30 Uhr Ort: Sydney Football Stadium, Sydney

Sydney Football Stadium, Sydney TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

