Alisha Lehmann bei der Frauen WM 2023: Karriere, Nation, Verein, Follower, Freund, Beziehung, Gehalt und Einkommen

Alisha Lehmann zählt zu den Stars bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Karriere, Nation, Verein, Follower, Freund, Beziehung, Gehalt und Einkommen - bei SPOX wird die Karriere der 24-Jährigen genauer beleuchtet.

Seit gestern Nacht gilt die neunte Frauen-Weltmeisterschaft als offiziell eröffnet. Das Turnier, an dem auch die deutsche Nationalmannschaft teilnimmt, findet in Australien und Neuseeland statt und dauert bis zum 20. August. Eine von vielen Stars, auf die während des Großereignisses ein Auge geworfen wird, ist Alisha Lehmann von Aston Villa.

Alisha Lehmann bei der Frauen WM 2023: Karriere, Nation, Verein

Lehmann ist Teil der Schweizer Nationalmannschaft, die in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen trifft. Obwohl die Mittelfeldspielerin erst 24 Jahre alt ist, ist sie bereits seit 2017 Teil der Schweizer Auswahl.

© getty Alisha Lehmann nimmt an der Frauen-WM für die Schweiz teil.

Nachdem sich die Eidgenossinnen 2019 nicht qualifizieren konnten, ist das Turnier in Australien und Neuseeland Lehmanns erste WM-Teilnahme. Lehmann verdient ihr Geld in der Premier League für Aston Villa. Bei dem Londoner Klub steht die Mittelfeldspielerin seit 2021 unter Vertrag. Davor spielte sie für den FC Everton (2021 per Leihe), West Ham United (2019-2021) und den BSC YB Frauen (2016-2018). In 131 Spielen gelangen ihr bislang 42 Treffer.

Alisha Lehmann bei der Frauen WM 2023: Follower, Freund, Beziehung, Gehalt und Einkommen

Lehmann sorgt nicht nur auf dem Platz für Aufsehen, sie ist vor allem auch durch ihre Instagram-Präsenz bekannt. Auf der Plattform hat sie bereits 13,7 Millionen Follower angehäuft. Keine andere Fußballerin kommt auch nur annähernd ran. Zum Vergleich: Deutschlands meistgefolgte Spielerin auf Instagram ist Giulia Gwinn mit 537 Tausend Followern.

Mit so einer riesigen Anhängerschaft hat Lehmann keine Probleme, Geld zu verdienen. Laut einer Daten-Analyse, dessen Werte per "Influencescope ermittelt wurden, ist ein Werbepost der Schweizerin rund 280.000 Euro wert. Zu ihrem Gehalt bei Aston Villa gibt es keine offiziellen Angaben, es kann aber guten Gewissens angenommen werden, dass Lehmann außerhalb des Platzes viel mehr verdient.

Aktuell ist die 24-Jährige offenbar Single, von Januar bis November 2022 war sie jedoch mit dem brasilianischen Fußballer Douglas Luiz (Aston Villa) zusammen, davor, von 2018 bis 2021, zudem auch in einer Beziehung mit ihrer Mitspielerin Ramona Bachmann.

Frauen WM 2023: Der Schweizer Kader im Überblick