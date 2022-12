Ronaldo: Brasilien fehlt ein Stück "Abgezocktheit"

Für Brasiliens Idol Ronaldo fehlte der Seleção beim WM-K.o. im Viertelfinale gegen Kroatien (1:1 n.V., 2:4 i.E.) "Abgezocktheit". "Wie heißt es schon im Volksmund: Den Ball in den Busch schießen, denn es ist ein Meisterschaftsspiel", sagte der zweimalige Weltmeister in seinem Live-Programm im Streaming-Dienst Twitch.

Mit einem 1:0-Vorsprung in der Verlängerung pfiff der 46-Jährige auf das "Jogo bonito", das Brasilien anheftende schöne Spiel.

"Auf Zeit spielen, schmutzig tricksen, den Ball in die Hand nehmen und langsamen Schrittes zum Schiedsrichter-Assistenten bringen, den Ball festhalten, Foul spielen, auf den Boden fallen, einen plötzlichen Tod vortäuschen, egal was", meinte der einstige Weltfußballer und führte dies unter Lachen als gerechtfertigte Maßnahmen auf, wenn noch fünf Minuten zu spielen seien und der Sieg über die Zeit gebracht werden muss. Genau in dieser Zeitspanne schaffte Kroatien mit dem ersten Torschuss den Ausgleich und rettete sich ins Elfmeterschießen.

Der Klubboss von Erstliga-Aufsteiger EC Cruzeiro legte sich darüber hinaus bei der Wahl auf einen Nachfolger vom scheidenden Nationaltrainer Tite trotz namhafter Konkurrenz aus dem Ausland auf einen heimischen Kandidaten fest. "Ich würde Fernando Diniz in Betracht ziehen. Eine Attraktion für das brasilianische Team, weil er ein Typ ist, der gut spielen lässt und eine Show abliefert", argumentierte Ronaldo.

Diniz hatte in der gerade abgelaufenen Saison Fluminense FC mit einem Kader voll junger Spieler auf Platz drei der brasilianischen Liga geführt. In der von Ronaldo bewerteten Kandidatenliste standen internationale Namen wie Pep Guardiola und Jorge Sampaoli. Tite, der nach Russland 2018 erneut im Viertelfinale scheiterte, hatte bereits im Vorfeld der WM angekündigt, nach sechs Jahren als Chefcoach der Seleção den Stab weiterzugeben.