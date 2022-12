Neymar reagiert auf WM-Ausscheiden gegen Kroatien: Die schlimmste Niederlage

Brasiliens Superstar Neymar hat auf das Aus der Seleção bei der WM in Katar reagiert. Aussagen zu seiner persönlichen Zukunft machte der 30-Jährige nicht.

"Ich bin psychisch am Boden zerstört, das war die Niederlage, die mir am meisten wehgetan hat", schrieb Neymar auf Instagram. Er sei "zehn Minuten lang gelähmt" gewesen und habe lange geweint. "Das wird leider noch lange wehtun."

Brasilien war am Freitag im Viertelfinale an Kroatien gescheitert. Neymar selbst hatte den Rekordweltmeister (fünf Titel) in einer zähen Auseinandersetzung in der Verlängerung in Führung gebracht.

Wenige Minuten vor dem Ende traf Kroatiens Bruno Petkovic. Im Elfmeterschießen verschossen Neymars Mannschaftskameraden Rodryo und Marquinhos, die Entscheidung war gefallen.

"Wir haben bis zum Schluss gekämpft, und ich bin stolz auf meine Mannschaftskameraden, denn es fehlte nicht an Engagement und Einsatzbereitschaft", schrieb Neymar. "Dieses Team hat es verdient, wir haben es verdient, Brasilien hat es verdient, aber es war nicht Gottes Wille."

Abschließend dankte Neymar allen Teammitgliedern der brasilianischen Auswahl.

Neymar absolvierte gegen Kroatien sein 124. Länderspiel. Bislang erzielte er 77 Tore für die Seleção. Den WM-Pokal konnte er bislang nicht gewinnen. 2016 führte er Brasilien zum Olympiasieg.