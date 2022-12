Die WM 2026 findet in Kanada, den USA und in Mexiko statt. Zum ersten mal in der WM-Geschichte werden bei dem Turnier 48 Mannschaften teilnehmen, der Modus der Weltmeisterschaft ändert sich damit komplett. Wie der neue Modus funktioniert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft wird im Jahr 2026 in Kanada, den USA und in Mexiko ausgetragen. Bei der WM 2026 kommt es zur einer Reform des Spielmodus und einer Aufstockung der teilnehmenden Teams.

SPOX erklärt Euch im Folgenden wie der neue Modus der WM 2026 funktioniert.

WM 2026: Wie funktioniert der neue Modus?

Die WM 2022 in Katar ist die vorerst letzte Weltmeisterschaft, bei der 32 Teams um den Titel kämpfen. Die Mannschaften sind in acht Gruppen á vier Teams aufgeteilt. Nach der Gruppenphase, in der sich je zwei Teams einer Gruppe durchsetzen, duellieren sich die Nationen im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale, bis schließlich im Finale der neue Weltmeister gekürt wird.

Dieser Spielmodus soll für die WM 2026 reformiert werden. Ganze 48 Teams werden bei der Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und in Mexiko an den Start gehen und damit 16 Nation mehr als bislang. Die 48 Mannschaften werden zukünftig wohl in 16 Dreigruppen aufgeteilt. Die beiden besten Teams in den jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

© getty 2018 fiel die Entscheidung über die WM-Austragung in Kanada, den USA und Mexiko im Jahr 2026.

Die neugestaltete K.o.-Runde würde dann für die Mannschaften mit dem Sechzehntelfinale beginnen. Wie üblich führt der Weg in das WM-Finale anschließend über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Durch den neuen WM-Modus dürften in Zukunft ganze 16 WM-Spiele mehr stattfinden. Statt 64 werden wohl bei der WM 2026 80 Partien auf dem Programm stehen. Aufgrund der kleineren Gruppen wäre mit sieben Begegnungen die Spielanzahl für die Teams bis in das Finale jedoch die gleiche.

Die FIFA hat den neuen WM-Modus noch nicht final bestätigt. Bei der WM 2026 könnten weitere Reformen am Spielmodus hinzukommen. So gibt es Spekulationen über ein Elfmeterschießen nach jedem Remis in der Gruppenphase, das dem Gewinner einen Bonuspunkt einbringt. Die kleineren Gruppen erhöhen das Risiko, dass die Nationen nach der Gruppenphase punkt- und torgleich dastehen. Ein Elfmeterschießen in der Gruppenphase nach einem Unentschieden könnte dieses Problem beheben, aber auch für Absprachen unter den Teams sorgen.

WM 2026: Wie funktioniert der neue Modus? - Die Infos im Überblick

Event: Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft 2026 Austragungszeitraum: Juni und Juli 2026

Juni und Juli 2026 WM-Gastgeber: Kanada, USA, Mexiko

Kanada, USA, Mexiko Austragungsorte: 16

16 Teilnehmende Mannschaften: 48

© getty Das SoFi-Stadium in Kalifornien ist einer der Spielorte bei der WM 2026.

