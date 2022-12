Die erste Winter-WM der Fußball-Geschichte neigt sich dem Ende. Das große Finale wartet auf einen Sieger. Argentinien oder Frankreich können sich den WM-Titel sichern. Doch: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM 2022? Alle Infos dazu hier bei SPOX.

Um 16 Uhr deutscher Zeit beginnt das Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich im Lusail Iconic Stadium vor 88.966 Zuschauern. Am frühen Sonntagabend werden wir wissen, wer den goldenen WM-Pokal mit nach Hause nehmen darf.

Einer der größten Spieler aller Zeiten hofft, mit dem WM-Triumph seine ohnehin schon unvergleichbare Karriere zu krönen: Lionel Messi wird im Finale sein letztes WM-Spiel im Trikot der Albiceleste bestreiten. Seine Teamkollegen wollen ihm diese Ehre ermöglichen und spielen auch dafür.

Der amtierende Weltmeister Frankreich wird alles versuchen, das zu verhindern und sich selbst zum zweiten Mal in Folge mit dem Weltmeistertitel belohnen. Es gibt in diesem Spiel keinen klaren Favoriten, auch wenn die Franzosen in Summe ein überzeugenderes WM-Turnier gespielt haben.

Argentinien stand nach der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien direkt unter Druck, konnte sich schließlich aber doch durchsetzen. Im Viertelfinale zitterten sich die Südamerikaner gegen die Niederlande im Elfmeterschießen weiter, ehe eine souveräne Leistung gegen Kroatien folgte. Damit steht uns ein spannendes Finale bevor.

Doch die wichtigste Frage bleibt: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich live im TV und Live-Stream?

© getty In Russland krönte sich Frankreich zum Weltmeister und wollen das bei der WM 2022 in Katar erneut schaffen.

WM 2022, Finale live im TV und Live-Stream: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich?

Wer sich im Vorfeld der WM 2022 ein Abonnement für MagentaTV abgeschlossen hat, muss sich keine weiteren Sorgen machen. Das Finale zwischen Argentinien und Frankreich wird, wie bisher alle 64 Spiele der WM 2022, auch auf MagentaTV übertragen.

Solltet Ihr zum Ende der WM in Katar nochmal die Übertragung auf MagentaTV entdecken wollen, gibt es dafür ein spezielles Felx-Angebot: Für 10 Euro monatlich und flexibler Kündigungsfrist, seht Ihr das Finale mit den Experten Anette Sattler, Jan Henkel und Michael Ballack. Kommentiert wird die Partie bei MagentaTV von Wolff Fuss.

Doch auch im Free-TV wird das Finale der WM 2022 gezeigt. Das Erste darf als Teil des Öffentlich-Rechtlichen abwechselnd mit dem ZDF die Spiele der WM übertragen. Ab 15 Uhr beginnt die ARD mit den Vorberichten zum Finale.

Dort begrüßen die Moderatorinnen Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek alle Zuschauer und bereiten mit dem Expertenteam um Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger das Finale zwischen Argentinien und Frankreich vor. Es kommentiert Tom Bartels.

Beide Anbieter zeigen das Finale auch online via Livestream. Bei MagentaTV benötigt Ihr auch dafür einen kostenpflichtigen Zugang. Der Livestream vom ARD ist kostenlos über sportschau.de aufzurufen.

WM 2022, Finale live im TV und Live-Stream: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? - Liveticker

Ihr seid Freunde des geschriebenen Wortes oder habt einfach keine Möglichkeit das Spiel zu sehen? Dann seid Ihr hier SPOX genau richtig. Für das Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich bieten wir für Euch einen ausführlichen Liveticker an, der schnell und detailliert alle wichtigen Aktionen des Spiels aufbereitet. Damit verpasst Ihr sicher nichts!

WM 2022, Finale live im TV und Live-Stream: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? - Wichtigste Infos

Begegnung : Argentinien vs. Frankreich

: Argentinien vs. Frankreich Spieltag : Finale

: Finale Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Ort: Lusail Iconic Stadium

Lusail Iconic Stadium Anpfiff : 16 Uhr

: 16 Uhr Pay-TV : MagentaTV

: Free-TV: ARD

Livestream : MagentaTV , sportschau.de

: , Liveticker: SPOX

