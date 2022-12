WM 2022, Viertelfinale: So kann England Frankreichs Superstar Kylian Mbappé stoppen

Frankreichs Star Kylian Mbappé ist bisher der Spieler der WM. Aber das bedeutet nicht, dass England ihn im Viertelfinale nicht aufhalten könnte.

Natürlich halten auch die Kollegen Kylian Mbappé für einen einmaligen Spieler. Bukayo Saka, der Youngster der englischen Nationalmannschaft, schmunzelte, als er kürzlich gefragt wurde, ob er der "nächste Mbappé" auf der WM-Bühne werden könnte.

"Danke für das Kompliment. Aber nein, ich glaube, es gibt nur einen Kylian Mbappé", sagte Saka über den französischen Stürmer, auf den er am Samstag im Viertelfinale treffen wird (20 Uhr im LIVETICKER).

Ja, das stimmt. Es gibt nur einen Spieler, der vor seinem 24. Geburtstag neun Tore bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat: Mbappé. Es gibt nur einen Spieler, der vor seinem 24. Geburtstag bereits 40 Champions-League-Tore erzielt hat: Mbappé. England wird einen Mann mehr als alle anderen im Auge behalten: Mbappé.

"Wenn er den Ball bekommt, stoppt und wieder antritt, ist er der Schnellste, den ich je gesehen habe", staunte Polens Verteidiger Matty Cash, nachdem Mbappé sein Team im Achtelfinale per Doppelpack ausgeschaltet hatte.

WM 2022 - Kylian Mbappé: Mit einem launischen Auftritt ist nicht zu rechnen

Three-Lions-Trainer Gareth Southgate ist nicht so naiv zu glauben, Mbappé komplett in Schach halten zu können. Es scheint, als könne sich der quirlige Angreifer von Paris Saint-Germain nur selbst stoppen

Das Problem für die Gegner: Bei dieser WM wirkt der Mann aus Bondy so in sich gekehrt, dass mit launischen Auftritten, für die er gelegentlich bekannt ist, nicht zu rechnen ist. Englands Trainer muss also einen Plan für den Umgang mit dem Spitzenspieler der Les Bleus erarbeiten.

© getty Das Duo Mbappé/Giroud ist in bestechender Form.

WM 2022 - England muss Olivier Giroud und Antoine Griezmann ausschalten

Kurz vor der EM 2020 lieferte sich Mbappé eine kindische Fehde mit Olivier Giroud, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Jetzt fällt er Giroud in die Arme und erzählt allen, dass der Mittelstürmer ihm mehr Möglichkeiten bietet als seine Teamkollegen bei Paris Saint-Germain. Ein starkes Statement, wenn man bedenkt, dass er bei PSG mit Lionel Messi und Neymar zusammenspielt.

Mbappé profitiert von Girouds Stärke, den Ball zu halten - und arbeitet gut mit Antoine Griezmann zusammen. Die Folge: Frankreich erzielte in vier WM-Spielen neun Tore, Englands Abwehr dürfte mehr als gewarnt sein.

Für die Three Lions beginnt die Beschneidung von Mbappés Spiel damit, dessen engste Mitspieler auszuschalten und ihn so auf dem linken Flügel zu isolieren. Giroud und Griezmann dürfen weder Zeit noch Raum bekommen, um Mbappé hinter der Viererkette zu finden.

"Ich habe gegen Thierry Henry gespielt, also den Spieler, der Mbappé am ähnlichsten ist", sagte der ehemalige englische Nationalspieler Gary Neville bei ITV. "Es ist wichtig, bereits das Zuspiel auf Giroud und Griezmann zu unterbinden. Denn wenn sie den Ball bekommen, besteht die Möglichkeit, dass Mbappé ihn anschließend in noch viel gefährlicheren Bereichen bekommt."

Diese Aufgabe fällt vermutlich Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, John Stones und Harry Maguire zu.

© getty Kylian Mbappe ist nicht unbedingt für seine starke Defensive bekannt.

WM 2022 - Angriff über Kylian Mbappés Seite

Unter den Flügelspielern der fünf besten europäischen Ligen rangierte Mbappé im laufenden Jahr bei den Tacklings, Balleroberungen und Ballberührungen im defensiven Drittel unter den schlechtesten zehn Prozent. Seine Heatmap zeigt regelmäßig helle Flecken in der gegnerischen und gähnende Leere in der eigenen Hälfte. Mit anderen Worten: Er hat wenig bis gar kein Interesse daran, nach hinten zu arbeiten.

Das ist nicht unbedingt als Kritik zu verstehen, schließlich arbeiten nur wenige Spieler von seinem Kaliber viel mehr nach hinten mit. Aber es ist ein Punkt, den England für sich nutzen kann.

Mbappé bei französischen Kontern zu stoppen, ist schwierig. Die Three Lions könnten aber den Offensivdrang des 23-Jährigen gegen ihn selbst einsetzen und mit Tempo über seine Seite vorstoßen.

Selbst Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sieht darin ein Problem. "Auf höchstem Niveau können wir es uns nicht leisten, auf einen Spieler zu verzichten, wenn wir den Ball nicht haben", sagte er bei Telefoot.

WM 2022 - Ist Kyle Walker der ideale Mann gegen Kylian Mbappé?

England verfügt über viele gute Rechtsverteidiger. Selbst nach der Verletzung von Reece James stellen Kyle Walker, Kieran Trippier und Trent Alexander-Arnold eine Gefahr für Mbappé dar, wenn das Spiel von der Verteidigung in den Angriff übergeht. Am ehesten dürfte wie schon im Achtelfinale gegen den Senegal Walker in der Startelf stehen.

Neville erklärte gegenüber ITV, der Verteidiger von Manchester City sei aufgrund seines Tempos besser als jeder andere Spieler auf der Welt dafür geeignet, mit Mbappé Schritt zu halten. Diese These könnte sich als richtig erweisen.

"Ich glaube, wir bräuchten Motorroller, um ihn zu stoppen", hatte Polens Stürmer Arkadiusz Milik gescherzt, auf Mbappé angesprochen. Ein Motorroller namens Walker? Warum nicht?

Die jüngsten Verletzungen könnten Walker jedoch daran hindern, 90 Minuten durchzuhalten. Wollen die Three Lions das Spiel an sich reißen, könnte irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein, Alexander-Arnold als Spielmacher einzusetzen, um maximalen Druck auf Mbappés Flügel auszuüben.

Dazu Alexander-Arnold und Saka oder Marcus Rashford als Joker, die in den letzten 15 Minuten den müden Franzosen einheizen? Vielleicht der perfekte Marschplan für Southgate.

© getty Mbappé führt die WM-Torschützenliste mit fünf Treffern an.

WM 2022: Mit den "Jordan Rules" gegen Kylian Mbappé?

Ein weiteres Rezept ist ein physisch starkes Auftreten der Engländer. Böse Fouls sind inakzeptabel, taktische womöglich ein Muss. Mbappé darf nicht ungehindert auf Englands Abwehrreihe zulaufen. Hat er erst einmal Fahrt aufgenommen, ist er überragend und zu schnell für Harry Maguire und John Stones.

Englands Konzept könnte einer alten Taktik aus dem Basketball nicht unähnlich sein, den "Jordan Rules". Damit bearbeiteten einst die Detroit Pistons Michael Jordan, den Superstar der Chicago Bulls. Gemeint ist: Bevor wir einfache Punkte zulassen, gibt es auf die Finger - in Mbappés Fall auf die Schlappen.

Kein englischer Spieler ist vorbelastet, bei einer Gelben Karte droht somit keine Sperre für das Halbfinale. Die Three Lions können also aggressiv auftreten.

© getty Die englische Verteidigung um Harry Maguire und John Stones darf sich gegen Mbappé keine Fehler erlauben.

WM 2022 - England gegen Kylian Mabppé: Kommunikation ist ganz wichtig

Letztlich ist Mbappé natürlich nicht von einem einzelnen Spieler auszuschalten, man muss ihn als Team bearbeiten. Konzentration und ständige Kommunikation werden entscheidend sein - Qualitäten, die England hat.

Allerdings ist Mbappé ein Spieler, der selbst die engsten Abwehrreihen sprengen kann. Southgate könnte 89 Minuten lang ein perfektes System anwenden und dann erleben, wie der französische Nationalspieler einen verlorenen Ball im Strafraum aufnimmt, sich an seinem Gegenspieler vorbeischlängelt und seinem Team den Todesstoß verpasst.

Manchmal ist Mbappé gar nicht zu stoppen. England wird es aber zumindest in diesem einen Spiel versuchen.

Kylian Mbappés Zahlen bei Weltmeisterschaften