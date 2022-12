Die Finalpaarung der WM 2022 in Katar steht fest: Argentinien trifft auf Frankreich. Hier widmen wir uns der Frage, welche Kommentatoren, Moderatoren, Reporter und Experten bei der Übertragung im TV und Livestream zum Einsatz kommen.

Von insgesamt 32 Nationen, die an der Weltmeisterschaft in Katar teilgenommen haben, sind nunmehr lediglich zwei verblieben: Argentinien und Frankreich. Am Sonntag (16 Uhr) treffen beide Teams im großen Endspiel aufeinander.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer das Finale der WM 2022 kommentieren wird.

Wer kommentiert Finale der WM 2022 Argentinien vs. Frankreich? - Alle Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren

Die Übertragungsrechte des Endspiels liegen in Händen von gleich zwei Anbietern: einerseits dem öffentlich-rechtlichen Kanal ARD und andererseits dem Streamingdienst MagentaTV. Im Folgenden erfahrt Ihr, welches Personal beide im Rahmen ihrer Übertragungen einsetzen.

Wer kommentiert Finale der WM 2022 Argentinien vs. Frankreich in der ARD?

Das Erste wird sich bereits ab 15 Uhr dem Endspiel mit diversen Vorberichten widmen. Vor dem Anpfiff werden, wie gewohnt, die Experten eine Analyse der Schwächen und Stärken beider Mannschaften vornehmen. Dafür stehen folgende Personen bereit:

Almuth Schult (ehemalige Welttorhüterin)

(ehemalige Welttorhüterin) Thomas Hitzlsperger (Bundesliga-Meister 2007/08 mit dem VfB Stuttgart)

(Bundesliga-Meister 2007/08 mit dem VfB Stuttgart) Sami Khedira (ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister 2014)

(ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister 2014) Bastian Schweinsteiger (ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister 2014)

Ihnen zur Seite stehen die beiden Moderatorinnen Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek.

Als Kommentator während des Spiels wird Tom Barthels zum Einsatz kommen.

© getty Das Finale wird Messis letzter WM-Auftritt sein.

Wer kommentiert Finale der WM 2022 Argentinien vs. Frankreich bei MagentaTV?

Welches Personal das Finalduell bei MagentaTV begleiten wird, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Einzig die Personalie des Kommentators steht mit Wolff Fuss bereits fest.

MagentaTV bietet von allen Übertragungspartnern der WM das größte Team. Insgesamt 28 Experten, Moderatoren, Kommentatoren und Reporter sind für den Streamingdienst im Einsatz. Eine Übersicht findet Ihr unterhalb.

Das Team von Magenta TV:

Experten: Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic, Lars Stindl, Pattrick Ittrich, Martin Demichelis, Javi Martinez, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger

Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic, Lars Stindl, Pattrick Ittrich, Martin Demichelis, Javi Martinez, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger Moderatoren: Johannes B. Kerner, Anett Sattler, Sascha Bandermann, Jan Henkel, Anna Kraft, Ruth Hofmann, Jonas Hummels

Johannes B. Kerner, Anett Sattler, Sascha Bandermann, Jan Henkel, Anna Kraft, Ruth Hofmann, Jonas Hummels Kommentatoren: Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Christina Rann, Jonas Friedrich, Christian Straßburger, Markus Höhner, Alexander Klich, Benni Zander

Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Christina Rann, Jonas Friedrich, Christian Straßburger, Markus Höhner, Alexander Klich, Benni Zander Reporter vor Ort: Anna Sara Lange, Lisa Ramuschkat, Thomas Wagner

Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022 in Katar

WM 2022 in Katar Spieltag: Finale

Finale Datum: Sonntag, 18. Dezember

Sonntag, 18. Dezember Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Lusail Iconic Stadium in Lusail, Katar

Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich - Die letzten WM-Sieger