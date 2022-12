In Katar steigt heute die zweite Hälfte der Viertelfinalrunde bei der Weltmeisterschaft. Wer gegen wen um die letzten Halbfinaltickets kämpft und wie sich diese live im Free-TV und im Livestream verfolgen lassen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gestern wurde die Runde der letzten Acht mit zwei Spielen eröffnet. Dabei setzte sich Vizeweltmeister Kroatien sensationell mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Rekordweltmeister Brasilien durch, im zweiten Spiel des Tages triumphierte Argentinien um Superstar Lionel Messi mit 6:5 nach Elfmeterschießen über die niederländische Nationalmannschaft.

Nun geht es am heutigen Samstag, den 10. Dezember, mit den nächsten Partien weiter. Auch die haben es in sich. Den Auftakt machen um 16 Uhr deutscher Zeit Überraschungsteam Marokko und Portugal. Das Highlight des Tages ist jedoch auf jeden Fall das Gigantenduell zwischen England und Frankreich, das um 20 Uhr angepfiffen wird.

Die Engländer und die Franzosen hatten im Achtelfinale keine Schwierigkeiten, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Die Three Lions setzten sich 3:0 gegen Afrikameister Senegal durch, der amtierende Weltmeister aus Frankreich bezwang Robert Lewandowskis Polen mit 3:1.

Den höchsten Sieg im Achtelfinale feierte jedoch Portugal, das die Schweiz mit 6:1 aus dem Turnier warf - und das ohne Cristiano Ronaldo, der erst eingewechselt wurde, als das Spiel bereits lange entschieden war. Schwer hatten es hingegen die Marokkaner, die Spanien erst im Elfmeterschießen mit 3:0 besiegen konnten. Die Nordafrikaner stehen zum ersten Mal in einem WM-Viertelfinale.

© getty Jude Bellingham und England haben im WM-Viertelfinale mit Frankreich einen Top-Gegner vor sich.

WM 2022, Viertelfinale heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Die Übertragungssituation sieht bei beiden Viertelfinalspielen identisch aus. MagentaTV überträgt die Partien als Rechteinhaber aller WM-Spiele im Pay-TV, das ZDF kümmert sich um die Übertragung im Free-TV.

Die Spiele werden in beiden Fällen im Rahmen der "sportstudio live"-Sendung im ZDF gezeigt, die Vorberichte zu Marokko vs. Portugal beginnen um 15.25 Uhr, die für England vs. Frankreich um 19.25 Uhr. Im Laufe der Sendung wird Jochen Breyer als Moderator eingesetzt, das Experten-Duo bilden die Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer.

Das ZDF ist auch die richtige Adresse, wenn es um die Übertragung im kostenlosen Livestream geht. Zu beiden Spielen findet Ihr auf zdf.de jeweils einen Livestream vor.

Was MagentaTV anbelangt, sieht die Kosten- und Zugangssituation anders aus. Wer den Pay-TV-Sender der Telekom nutzen möchte, benötigt nämlich ein Abonnement.

WM 2022, Viertelfinale heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Neben mehrerer Angebote im TV und Livestream werden zum heutigen WM-Tag auch Livestreams angeboten, mit denen Ihr ebenfalls alles Wichtige, das auf dem Rasen passiert, in Echtzeit und detailliert mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Marokko und Portugal.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen England und Frankreich.

WM 2022: Die Viertelfinalspiele im Überblick