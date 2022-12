Heute steht das zweite WM-Halbfinale an. Der amtierende Weltmeister Frankreich trifft dabei auf Überraschungsteam Marokko. Hier erfahrt Ihr, welcher Schiedsrichter das Spiel pfeifen wird.

Wer wird Argentinien ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft folgen? Nachdem die Albiceleste gestern das Halbfinalduell gegen Kroatien mit 3:1 für sich entschieden haben, wartet die Welt nun darauf zu erfahren, wer das zweite Finalticket buchen wird.

Als Favorit geht zweifellos Weltmeister Frankreich ins Rennen. Les Bleus haben bei diesem Turnier die Möglichkeit, zum zweiten Mal nacheinander den WM-Titel abzuräumen - das ist in der Geschichte noch keiner anderen Nation gelungen.

Ihnen gegenüber steht die Nationalmannschaft Marokkos. Die Nordafrikaner sind sicherlich das Überraschungsteam bei der WM in Katar. Von Anfang an wussten "Die Löwen vom Atlas" die Fußballwelt mit Euphorie und einer sympathischen Unbedarftheit zu begeistern. Gegen Belgien, Spanien und Portugal haben Hakimi und Co. bereits gewonnen, folgt nun auch Frankreich?

Diese Frage hängt natürlich in aller erster Linie von der jeweiligen Leistung beider Mannschaften ab. Doch wie vergangene Partien zeigten, gibt es noch einen zweiten Faktor, der nicht unerheblich sein kann: Der Schiedsrichter. Aus dem Grund widmen wir uns in diesem Artikel dem Unparteiischen des Duells.

Schiedsrichter beim WM-Halbfinale: Wer pfeift heute Frankreich vs. Marokko? - Die Halbfinalduelle im Überblick

Termin Team A Team B Ergebnis Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr Kroatien Argentinien -:- Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr Frankreich Marokko -:-

Als Referee der Begegnung wurde der Mexikaner César Arturo Ramos nominiert. Der 38-Jährige kann bereits auf eine beachtliche internationale Karriere zurückblicken. So leitete er in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele innerhalb des südamerikanischen Verbandes CONCACAF. Im weltweiten Rahmen war er zudem bei den olympischen Spielen sowie der Klub-WM 17/18 und 21/22 gefragt.

Beim laufenden WM-Turnier in Katar kommt Ramos schon auf drei Einsätze. Seine erste Schicht legte er beim 2:0-Sieg Marokkos über Belgien ab, im Anschluss folgten die Spiele Dänemark gegen Tunesien (0:0) und Portugal gegen die Schweiz (6:1).

Schiedsrichter beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko - César Arturo Ramos im Steckbrief

Alter 38 (15.12.1993) Nationalität Mexiko Geburtsort Culiacán Rosales, Mexiko FIFA-Schiedsrichter seit 2014 Erfahrungen WM 2022 (heute 4. Einsatz), Olympische Spiele 2016 (1x), FIFA Klub-WM (4x), Liga MX (238x), Copa Libertadores (1x)

