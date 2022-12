WM 2022 - "Skandalös": Frenkie de Jong übt heftige Kritik an Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz

Frenkie de Jong unterlag mit Holland im WM-Viertelfinale Argentinien. Die Schiedsrichterleistung gefiel ihm dabei gar nicht.

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat die Leistung von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz im WM-Viertelfinale zwischen der Niederlande und Argentinien heftig kritisiert. Die Südamerikaner setzten sich letztlich nach Elfmeterschießen durch und sorgten für das bittere Aus von Oranje.

"Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, sind alle Argentinier zu ihm gelaufen und von da an hat er nur noch für Argentinien gepfiffen", beklagte der 25-jährige Niederländer und führte Beispiele an: "Der Schuh von Jurrien Timber wurde weggetreten und er entschied auf Foul gegen uns. Luuk de Jong gewinnt ein normales Kopfballduell und er pfeift ab. Sie schießen den Ball direkt auf unsere Ersatzbank und ihn interessiert es nicht."

Auch ein Handspiel von Lionel Messi habe Lahoz übersehen, so de Jong weiter. "Er war wirklich skandalös. Er ist ein netter Typ und normalerweise auch ein guter Schiedsrichter. Aber was er in der Verlängerung gezeigt hat, war unverschämt. Ich glaube, er hat wirklich den Faden verloren. Das ist nicht sein Fehler, aber es hatte einen großen Einfluss auf das Spiel."

Der Spanier Lahoz, den de Jong aus den LaLiga-Spielen mit dem FC Barcelona bestens kennt, verteilte in dem spektakulären Viertelfinale 18 Gelbe Karten, zwei davon während des Elfmeterschießens. Auch Messi übte nach dem Spiel Kritik an Lahoz.