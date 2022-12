Portugal und die Schweiz tragen das letzte Duell im Achtelfinale der WM 2022 aus. Welche Nation das Viertelfinale komplettiert, lässt sich hier im Liveticker verfolgen.

Sieben Teilnehmer am Viertelfinale der WM 2022 stehen fest - wer wird der achte? Portugal und die Schweiz stehen sich im Achtelfinale gegenüber. SPOX begleitet das Kräftemessen im Liveticker.

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz: Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Klar ist bereits: Für den Sieger ginge es in der Runde der letzten Acht am Samstag ab 16 Uhr weiter. Unten findet Ihr alle Duelle im Viertelfinale.

Vor Beginn: Bei der WM 2022 ist das Achtelfinale so gut wie absolviert, lediglich eine Begegnung steht noch aus. Am heutigen Dienstagabend treten Portugal und die Schweiz gegeneinander an, kämpfen dabei um den Einzug in das Viertelfinale. Los geht es um 20 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz: Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Costa - Dalot, Pepe, Dias, Cancelo - Carvalho, Neves - Silva, Fernandes - Ronaldo, Felix

Costa - Dalot, Pepe, Dias, Cancelo - Carvalho, Neves - Silva, Fernandes - Ronaldo, Felix Schweiz: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez - Freuler, G. Xhaka - Sow - Shaqiri, Vargas - Embolo

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Den Schlagabtausch zwischen Portugal und der Schweiz erlebt Ihr heute live in der ARD. Gemeinsam mit dem ZDF nimmt sich Das Erste der Übertragung von 48 der 64 WM-Spiele an, am heutigen Tag ist die ARD im Einsatz. Portugal gegen die Schweiz seht Ihr dann auch via Livestream.

Zudem kann man auch bei MagentaTV einschalten. Der Bezahlsender der Telekom hält anders als das öffentlich-rechtliche Fernsehen sogar die Rechte an der kompletten WM.

WM 2022: Ergebnisse und Duelle im Achtelfinale und Viertelfinale