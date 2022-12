Im Rahmen der WM in Katar kämpfen heute England und der Senegal im Achtelfinale ums Weiterkommen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Am heutigen zweiten Achtelfinaltag bei der Weltmeisterschaft in Katar trifft England auf den Afrikameister Senegal. SPOX tickert das Spektakel live und ausführlich mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

WM 2022 - England vs. Senegal: Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem gestrigen Start der K.o.-Phase geht es heute direkt weiter, England, Erster der Gruppe B, trifft auf Afrikameister Senegal, Zweiter der Gruppe A. Während die Senegalesen ein Gruppenspiel, das gegen die Niederlande, verloren haben, sind die Engländer ohne Niederlage ins Achtelfinale eingezogen, wo sie grundsätzlich auch die Favoriten sind. Beim vergangenen WM-Turnier in Russland scheiterten die Three Lions erst im Halbfinale an Kroatien. In der darauffolgenden Europameisterschaft schafften sie es sogar ins Finale, wo im Elfmeterschießen gegen Italien Schluss war.

Vor Beginn: Das Duell beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit, als Austragungsstätte dient das Al-Bayt Stadium in Al-Khor.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Achtelfinalspiel bei der WM in Katar zwischen England und dem Senegal.

© getty Die Engländer müssen den Senegal besiegen, um ins Viertelfinale der WM zu ziehen.

WM 2022 - England vs. Senegal: Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wer das Spiel England vs. Senegal live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum TV- und Livestreamangebot von MagentaTV. Der Anbieter der Telekom ist heute nämlich als einziger Sender im Einsatz, eine Übertragung im deutschen Free-TV wird es nicht geben. Zugriff auf MagentaTV bekommt man lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

WM 2022 - England vs. Senegal, Achtelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Trippier, Stones, H. Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - H. Kane

Pickford - Trippier, Stones, H. Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - H. Kane Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs - I. Gueye, Ciss, P. Gueye - I. Sarr, Ndiaye - Dia

Artikel und Videos zum Thema Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV

WM 2022: Das Achtelfinale im Überblick