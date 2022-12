WM 2022: Strafe für "One Love"-Binde lag angeblich bei 250.000 Euro und Gelber Karte

Bei der Weltmeisterschaft in Katar wollte die deutsche Nationalmannschaft mit der "One Love"-Binde ein Zeichen setzen, verzichtete nach Androhungen von Strafen seitens der FIFA jedoch darauf. Um welche Sanktionen es sich genau gehandelt hätte, verriet nun offenbar ein betroffener Verband.

Nach Informationen der Sport Bild wurde ein namentlich nicht genannter Verband von der FIFA über die genaue Strafe aufgeklärt, sollte die Binde bei einem WM-Spiel getragen werden. Diese hätte demnach eine Gelbe Karte für den Binden-Träger sowie eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro für den Fußballverband betragen.

Neben dem DFB hatten auch der englische, der niederländische, der walisische, der dänische, der belgische und der Verband aus der Schweiz vor dem Turnier erklärt, mit der "One Love"-Binde ein Zeichen setzen zu wollen. Nach den Androhungen der FIFA zogen alle Verbände ihr Vorhaben aber wieder zurück.

Neuendorf hatte am Dienstag Fehler bei der Diskussion um die "One Love"-Binde eingestanden. Das Thema sei letztendlich "ins Turnier hinein getragen worden", sagte der DFB-Präsident. Dies hatte für zusätzliche Unruhe rund ums deutsche Team gesorgt. Generell habe ihn die Situation "sehr beschäftigt, in Katar und auch im Nachgang", sagte der 61-Jährige.

"Ich glaube, dass ich heute deutlich vor einem Turnier für Klarheit sorgen würde", betonte Neuendorf. "Wir hätten den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen und ihn nach der Haltung der FIFA fragen müssen." Dem DFB gegenüber habe die FIFA in Katar nur von potenziellen "unbegrenzten Strafen" gesprochen.

Vor der Weltmeisterschaft hatte Neuendorf noch erklärt, dass man etwaige Geldtrafen in Kauf nehmen würde, man aber keine sportlichen Sanktionen riskieren werde.