WM 2022 - Niederlande vs. USA, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der WM 2022 kämpfen die Niederlande und die USA im direkten Duell um den Einzug in die nächste Runde. Wie man das Kräftemessen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben kann, teilt SPOX hier mit.

Startschuss zur K.o.-Phase bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nachdem am Freitag die letzten Begegnungen im Rahmen der Gruppenphase über die Bühne gebracht worden sind, geht es ohne Unterbrechung nun auch schon mit der K.o.-Phase weiter.

Das Turnier geht ab dem heutigen Samstag, den 3. Dezember mit dem Achtelfinale weiter, dieses erstreckt sich bis einschließlich Dienstag. Acht Partien werden dabei absolviert, was bedeutet, dass 16 Nationalmannschaft bei der WM 2022 noch vertreten sind.

Den Anfang in der Runde der letzten 16 machen heute die Niederlande und die USA. Während die Holländer Sieger der Gruppe A wurden, landete das US-Team in Gruppe B hinter England, aber noch vor dem Iran und Wales. Die Niederlande und die USA nehmen es ab 16 Uhr miteinander auf, Spielstätte ist dabei das Khalifa International Stadium in ar-Rayyan.

SPOX teilt im Folgenden mit, wie man von Niederlande gegen USA im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Die Niederlande ist gegen die USA favorisiert.

WM 2022 - Niederlande vs. USA, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

So wie alle anderen Partien der Weltmeisterschaft bekommt man auch die Niederlande gegen die USA heute live im TV und Livestream zu sehen. Wichtige Anmerkung hierzu: eine Übertragung im deutschen Free-TV wird allerdings nicht geboten.

Die ARD und das ZDF besitzen zusammen die Rechte, 48 Spiele des Turniers in Katar zu zeigen - 16 Spiele also nicht. Niederlande gegen USA gehört zu den Begegnungen, die exklusiv bei MagentaTV in voller Länge laufen. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt im Achtelfinale zwei Partien exklusiv, zudem auch noch England gegen Senegal. MagentaTV hat alle 64 WM-Spiele im Programm.

WM 2022 - Niederlande vs. USA, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker

Mit von der Partie seid Ihr auch dann, wenn Ihr Euch bei SPOX reinklickt. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der von dem Schlagabtausch zwischen den Niederlanden und der USA alles Nennenswerte während der 90 Minuten samt Nachspielzeit schriftlich übermittelt.

WM 2022 - Niederlande vs. USA, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Niederlande - USA

Niederlande - USA Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 3. Dezember 2022

3. Dezember 2022 Anstoß: 16.00 Uhr MEZ

16.00 Uhr MEZ Ort: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Khalifa International Stadium, ar-Rayyan TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Duelle im Achtelfinale