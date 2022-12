WM 2022 - Niederlande vs. Argentinien, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Niederlande und Argentinien duellieren sich heute im Rahmen des Viertelfinals in der WM ums Weiterkommen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Weltmeisterschaft in Katar hat die entscheidende Phase erreicht. Am heutigen Freitag, den 9. Dezember, geht die Runde der letzten Acht los. Das erste Viertelfinalspiel bestreiten um 16 Uhr deutscher Zeit Vizeweltmeister Kroatien und Brasilien. Im zweiten Spiel des Tages stehen sich dann die Niederlande und Argentinien gegenüber. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen und im Lusail Iconic Stadium in der gleichnamigen Stadt Lusail ausgetragen, wo am 18. Dezember auch das Finale stattfindet.

Die Elftal hat sich ihr Viertelfinalticket mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen die USA gesichert. Die argentinische Nationalmannschaft bekam ihre Viertelfinalberechtigung nach dem 2:1-Sieg über Australien. Superstar Lionel Messi traf in diesem Spiel zum ersten Mal in seiner Karriere in einem WM-K.o.-Spiel.

Insgesamt fünfmal standen sich die Niederlande und Argentinien bei der WM gegenüber, beide gewannen je zweimal, ein Duell endete unentschieden. Zuletzt setzten sich jedoch die Argentinier im WM-Halbfinale 2014 im Elfmeterschießen durch. Auch das WM-Finale von 1978 gewann Argentinien gegen die Niederländer.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Fr., 9.12. 16 Uhr Kroatien Brasilien Education City Stadium (Al-Rayyan) Fr., 9.12. 20 Uhr Niederlande Argentinien Lusail Iconic Stadium (Lusail)

© getty Die Argentinier setzten sich im WM-Halbfinale von 2014 gegen die Niederlande via Elfmeterschießen durch.

WM 2022 - Niederlande vs. Argentinien, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel Niederlande vs. Argentinien heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen wieder den Pay-TV-Sender MagentaTV, der jedes einzelne der insgesamt 64 WM-Spiele live überträgt - jedoch nur gegen ein kostenpflichtiges Abonnement.

Zum anderen ist die Partie auch im deutschen Free-TV zu sehen. Was dies betrifft, kümmert sich heute die ARD darum. Im Studio sind für die umfangreiche Vorberichterstattung Moderatorin Jessy Welmer und die Experten Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Almuth Schult verantwortlich. Die ARD geht diesbezüglich bereits um 18.50 Uhr auf Sendung. Der öffentlich-rechtliche Sender ist darüber hinaus auch mit einem kostenlosen Livestream, der bei sportschau.de angeboten wird, zur Stelle.

WM 2022 - Niederlande vs. Argentinien, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Viertelfinal-Spektakel heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Lusail passiert.

Hier geht es zum Liveticker Niederlande vs. Argentinien.

Begegnung: Niederlande vs. Argentinien

Niederlande vs. Argentinien Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 9. Dezember 2022

9. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: MagentaTV, ARD

Livestream: MagentaTV, sportschau.de

Liveticker: SPOX

© getty Einzig noch der Weltmeistertitel fehlt in Lionel Messis Trophäenschrank.

