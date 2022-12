Kann Brasiliens Superstar Neymar heute am WM-Achtelfinale teilnehmen? Der PSG-Angreifer war seit dem Turnierauftakt verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz gekommen. SPOX bringt Euch auf den neuesten Stand.

Lediglich zwei Spiele benötigte die brasilianische Fußballnationalmannschaft um sich für die K.o.-Runde in Katar zu qualifizieren. Selbst die überraschende 0:1-Pleite gegen Underdog Kamerun am letzten Spieltag konnte die neue Euphorie im größten südamerikanischen Land nicht mehr bremsen.

Da machte es auch nichts aus, dass Starspieler Neymar Junior - seines Zeichens das Aushängeschild der Seleçao - aufgrund einer Verletzung bislang nur 79 Turnierminuten sammeln konnte. Der 30-Jährige Offensivspieler laboriert seit dem Auftaktmatch gegen Serbien an einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk. Darüber hinaus hatte er zwischenzeitlich auch mit einer starken Erkältung inklusive Fieber zu kämpfen, wie Teamkollege Vincius Junior ausplauderte.

Die große Frage, die das fußballverrückte Brasilien derzeit umtreibt, lautet: Wird Neymar im Achtelfinale gegen Südkorea spielen können?

Neymar, Verletzung: Kann der brasilianische Superstar heute bei der WM 2022 spielen?

Eine verbindliche Aussage lässt sich dazu zwar nicht treffen, jedoch kann man den Entwicklungen der letzten Tage viel Positives abgewinnen. So war Neymar bereits am vergangenen Samstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Über Twitter verkündete der Superstar zudem: "Ich fühle mich gut, ich wusste, dass es jetzt so sein würde."

Brasiliens Nationaltrainer Tite versuchte dagegen am Sonntag nochmal auf die Euphoriebremse zu treten. Er wolle zunächst einmal abwarten, wie sein Spieler im Training agiere. Die letzte Entscheidung liege ohnehin bei der medizinischen Abteilung. Wenn aber alles okay sei, dann "spielt er morgen".

Auf die Nachfrage, ob Neymar der Startelf angehöre oder doch nur eine Option von der Bank sei, entgegnete der Coach: "Meine Präferenz ist: Die Besten von Anfang an."

Brasilien trifft am heutigen Montag (20 Uhr) auf die Auswahl Südkoreas. Der Sieger wird im Viertelfinale entweder Japan oder Kroatien gegenüberstehen.

Neymar, Verletzung: Kann der brasilianische Superstar heute bei der WM 2022 spielen? - Voraussichtliche Aufstellung gegen Südkorea

Da der Einsatz von Neymar gegen Südkorea also weiterhin fraglich ist, stellen wir uns die Frage, wie eine Startelf ohne den PSG-Star aussehen könnte. Neben Alex Telles und Gabriel Jesus (beide Knieverletzung) würde er den dritte hochkarätigen Ausfall für die Seleçao bedeuten.

Brasilien: Alisson - Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro - Rodrygo, Lucas Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Südkorea: S.-G. Kim - M.-H. Kim, M.-J. Kim, Y.-G. Kim, J.-S. Kim - I.-B. Hwang, Jung - J.-S. Lee, K.-I. Lee, Son - G.-S. Cho

