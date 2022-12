Einer der großen Turnierfavoriten steigt in die Endrunde bei der WM 2022 ein. Brasilien trifft im Achtelfinale auf Südkorea. Alle Infos zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Dritter Achtelfinaltag bei der WM 2022 in Katar. Beim zweiten Duell am heutigen Montagabend dürften die Rollen klar verteilt sein. Brasilien ist einer der Topfavoriten auf den WM-Titel und konnte seine Position durch zwei Siege in den ersten beiden Vorrundenspielen der Gruppe G untermauern. Dazu konnte der Gastgeber der WM 2010 im abschließenden Gruppenspiel gegen Kamerun (0:1) die erste Elf schonen, die Stars um Richarlison und co. dürften also ausgeruht in das Achtelfinale gehen. Dennoch plagen Brasilien Verletzungssorgen - vor allem die von Superstar Neymar.

Bei Südkorea auf der anderen Seite hieß es in der Gruppe H Zittern bis zur letzten Sekunde. Man selbst konnte sich erst in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Gruppensieger Portugal durchsetzen. Konkurrent Uruguay fehlte beim 2:0-Sieg gegen Ghana wiederum ein Tor zum Weiterkommen. Schiedsrichter Daniel Siebert stand nach dem Spiel stark unter Beschuss.

Brasilien geht also als Favorit in die heutige Achtelfinalpartie, die ab 20.00 Uhr im Stadium 974 in Doha stattfindet. Wie ihr bei dem Spiel live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Wie schwer ist die Verletzung? Ob Neymar am heutigen Abend gegen Südkorea auflaufen kann, ist noch nicht bekannt.

WM 2022 - Brasilien vs. Südkorea, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nur wenig Neuerungen bringt diese Achtelfinal mit sich, wenn es um die Übertragung im TV und Liveticker geht. Am heutigen Montag zeigt sich das ZDF für die Ausstrahlung der zwei Partien im Free-TV verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt ab 19.25 Uhr in die Vorberichterstattung für das sechste Achtelfinale der WM in Katar ein. Béla Réthy übernimmt ab 20.00 live aus dem Stadion. Auch im Livestream unter zdf.de könnt Ihr das Spiel kostenfrei verfolgen.

Der Pay-TV-Sender MagentaTV überträgt das Achtelfinalspiel ebenfalls live und in voller Länge. Die Plattform bereitet Euch ab 19.15 Uhr auf den Showdown vor, um 19.50 Uhr geht es auf den Kommentatorenplatz. Im Livestream könnt Ihr in der MagentaTV-App dabei sein.

WM 2022 - Brasilien vs. Südkorea, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder Livestream schauen? Gar kein Problem. Denn der SPOX-Liveticker hält Euch mit minütlichen Updates immer auf dem Laufenden.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Brasilien vs. Südkorea.

WM 2022 - Brasilien vs. Südkorea: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Brasilien vs. Südkorea

Brasilien vs. Südkorea Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 5. Dezember 2022

5. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: Stadium 974, Doha (Katar)

Stadium 974, Doha (Katar) TV: ZDF, MagentaTV

Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Duelle im Achtelfinale