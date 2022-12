WM 2022 - Marokko vs. Spanien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen WM-Achtelfinalspiel stehen sich Marokko und Spanien gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der vierte und letzte Tag, an dem bei der Weltmeisterschaft in Katar noch Achtelfinalspiele stattfinden, ist angebrochen. Vier Mannschaften sind am heutigen Dienstag, den 6. Dezember, im Einsatz, mit Spanien unter anderem auch der Weltmeister von 2010. Die Furia Roja kriegt es um 16 Uhr deutscher Zeit mit Überraschungsteam Marokko zu tun. Der Kampf um das Viertelfinalticket wird im Education City Stadium in Al-Rayyan ausgetragen. Das zweite Spiel des Abends bestreiten um 20 Uhr die Portugiesen und die Schweizer.

Mit Marokko im Achtelfinale haben im Vorfeld des Turniers wohl nicht alle gerechnet, vor allem wenn man auf die Gegner in der Gruppe F blickt - Vizeweltmeister Kroatien, Belgien und Kanada. Nicht nur haben sie es in die K.o.-Runde geschafft, sie taten dies sogar als Gruppensieger. Nun wird es aber ernst, denn obwohl die Spanier hinter Japan und vor Deutschland in der Gruppe Zweiter wurden, sind sie heute gegen Marokko doch der Favorit.

© getty Spanien kriegt es im WM-Achtelfinale mit Marokko zu tun.

WM 2022 - Marokko vs. Spanien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Um Marokko gegen Spanien heute live und in voller Länge verfolgen zu können, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Da wäre zum einen die ARD, die das Spiel sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de anbietet. Zum anderen kümmert sich MagentaTV um die kostenpflichtige Variante.

Die ARD startet ihre Übertragung zu Marokko vs. Spanien um 15.10 Uhr mit dem üblichen Quartett, bestehend aus der Moderatorin Jessy Wellmer und den Experten Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Almuth Schult. Danach meldet sich Kommentator Florian Naß zum ersten Mal und kommentiert für die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen das Spielgeschehen in Al-Rayyan.

Was den Zugang zum MagentaTV-Angebot betrifft, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

WM 2022 - Marokko vs. Spanien, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker

Trotz mehrerer Übertragungswege habt Ihr keine Möglichkeit, beim Achtelfinalduell zwischen Marokko und Spanien live mit dabei zu sein? Dann hat SPOX die perfekte Lösung: einen Liveticker, der das Spielgeschehen bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen genauestens beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Marokko und Spanien.

WM 2022 - Marokko vs. Spanien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Marokko vs. Spanien

Marokko vs. Spanien Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 6. Dezember 2022

6. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Education City Stadium, Al-Rayyan

Education City Stadium, Al-Rayyan TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

