Bei der WM 2022 duellieren sich im Achtelfinale heute Marokko und Spanien. Wer setzt sich durch? Der Schlagabtausch im Liveticker von SPOX.

Zwei Tickets zur Teilnahme am Viertelfinale der WM 2022 sind noch zu vergeben, am letzten Tag mit Spielen im Achtelfinale machen Marokko und Spanien den Anfang. Hier gibt's die mindestens 90 Minuten im Liveticker.

WM 2022 - Marokko vs. Spanien: Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Um diese kämpfen am heutigen Dienstag Marokko und Spanien sowie Portugal und die Schweiz jeweils im direkten Duell. Los geht es mit Marokko gegen Spanien, der Anpfiff ertönt um 16 Uhr.

Vor Beginn: Nach dem Abschluss der Vorrunde läuft bei der Weltmeisterschaft in Katar seit Samstag das Achtelfinale. Und sechs der acht Partien wurden bereits bestritten, womit auch schon sechs Teilnehmer am Viertelfinale feststehen. Zwei Tickets sind also noch zu vergeben.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

WM 2022 - Marokko vs. Spanien: Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Marokko: Bono - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Sabiri - Ziyech, Boufal - En-Nesyri

Bono - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Sabiri - Ziyech, Boufal - En-Nesyri Spanien: Simon - Carvajal, Rodrigo, Laporte, Alba - Busquets - Gavi, Pedri - Torres, Olmo - Asensio

WM 2022 - Marokko vs. Spanien: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Marokko und Spanien kann man sich in Deutschland heute einerseits live im Free-TV anschauen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragung der WM 2022 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf, dabei ist am heutigen Dienstag wieder die ARD zuständig.

Das Programm beginnt um 15.10 Uhr, Das Erste bietet sein TV-Programm dann auch via Livestream an. Ebenso strahlt MagentaTV das Spiel aus, der Pay-TV-Sender der Telekom hat die komplette WM 2022 live im Programm.

