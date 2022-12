Brasilien bestreitet heute gegen Kamerun sein letztes Gruppenspiel bei der WM 2022. Die Begegnung in der Gruppe G verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Kamerun benötigt heute im 3. Gruppenspiel gegen Brasilien einen Sieg, um das Achtelfinale der WM 2022 zu erreichen. Brasilien steht hingegen schon sicher in der nächsten WM-Runde. Gelingt Kamerun das Weiterkommen bei der Weltmeisterschaft? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Kamerun vs. Brasilien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Brasilien steht schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Kamerun sicher in der K.o.-Runde. Mit zwei Siegen und sechs Punkten führt das Team von Tite die Gruppe G souverän an. Kamerun dagegen kämpft als Gruppendritter noch um den Einzug in das Achtelfinale. Mit einem Punkt liegt Kamerun aktuell zwei Zähler hinter der Schweiz. Kamerun ist damit auf Schützenhilfe von Serbien angewiesen, die ihrerseits das Achtelfinale noch erreichen können.

Vor Beginn: Das Weltmeisterschaftsspiel in der Gruppe G startet am heutigen Tag um 20.00 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Partie zwischen Kamerun und Brasilien.

Kamerun vs. Brasilien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kamerun: Onana - Castelletto - Fai - N'Koulou - Tolo - Gouet - Zambo Anguissa - Hongla - Mbeumo - Choupo-Moting - Toko Ekambi

Brasilien: Allison - Silva - Alex Sandro - Marquinhos - Danilo - Casemiro - Paqueta - Fred - Richarlison - Vinicius Junior - Raphinha

Kamerun vs. Brasilien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

MagentaTV zeigt heute das WM-Gruppenspiel zwischen Kamerun und Brasilien exklusiv im TV und Livestream. Dort seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge im Pay-TV ab 20.00 Uhr.

In der MagentaTV-App oder auf der Website des Senders findet Ihr alternativ den Livestream des Pay-TV-Senders, mit dem Ihr Kamerun vs. Brasilien ebenfalls live und vollumfänglich sehen könnt.

WM 2022: Die Gruppe G im Überblick