WM 2022 - Japan vs. Kroatien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute kämpfen im Achtelfinale der WM Japan und Vizeweltmeister Kroatien um ein Weiterkommen. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Tag drei der WM-Achtelfinalrunde in Katar! Auch am heutigen Montag, den 5. Dezember, finden zwei Spiele statt - auch heute werden sie um 16 Uhr und um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Den Auftakt machen um 16 Uhr die Japaner und die Kroaten, die im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah aufeinandertreffen. Auf dem Spiel steht die Berechtigung für das Viertelfinale.

Für die Japaner, die sich in ihrer Gruppe E sowohl gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland als auch gegen Spanien durchsetzen konnten, ist es nach 2002, 2010 und 2018 das vierte Mal, dass sie in einem WM-Achtelfinale stehen. Auch für die Kroaten ist es die dritte Achtelfinalteilnahme, anders als die Asiaten konnte Kroatien jedoch schon mal die Achtelfinalbarriere überwinden - 1998 schafften es die Feurigen bis ins Halbfinale und wurden Dritter, 2018 zog man sogar bis ins Finale, wo man Frankreich unterlag.

Luka Modric und Co. sicherten sich ihren Platz in der K.o.-Phase von Katar als Zweiter der Gruppe F - hinter Marokko und vor Belgien und Kanada. Japan überraschte mit dem Grzppensieg.

© getty Luka Modric führt Kroatien zum wahrscheinlich letzten Mal bei einer WM an.

WM 2022 - Japan vs. Kroatien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

In 48 von insgesamt 64 Fällen wird bei der Weltmeisterschaft in Katar ein Spiel im Free-TV übertragen - entweder in der ARD oder im ZDF. Dies ist auch heute der Fall, wenn sich Japan und Kroatien um ein Viertelfinalticket duellieren. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ist in Deutschland das ZDF an der Reihe. Mit der "sportstudio live"-Sendung beginnt um 15.05 Uhr auch die Vorberichterstattung, um die sich im Mainzer Studio folgendes Personal kümmert:

Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experten: Christoph Kramer und Per Mertesacker

Kommentiert wird das Spektakel dann von Claudia Neumann, die Unterstützung vom Co-Kommentator Hanno Balitsch bekommt.

Via Free-TV ist nicht die einzige Art und Weise, wie das ZDF die Begegnung heute überträgt. Es wird nämlich noch ein kostenloser Livestream angeboten, den Ihr bei zdf.de vorfinden könnt.

Als Rechteinhaber aller WM-Spiele ist auch MagentaTV mit einer Live-Übertragung zur Stelle. Wer diese jedoch freischalten möchte, braucht ein Abonnement.

WM 2022 - Japan vs. Kroatien, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker

Die, die das ZDF oder MagentaTV nicht nutzen können, müssen Japan gegen Kroatien trotzdem nicht auslassen. Denn SPOX tickert das Spielgeschehen in Katar im Minutentakt mit. So verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Japan und Kroatien.

© getty Japan gewann eine Gruppe mit Spanien, Deutschland und Costa Rica als Gegner.

WM 2022 - Japan vs. Kroatien, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Japan vs. Kroatien

Japan vs. Kroatien Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 5. Dezember 2022

5. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah TV: ZDF, MagentaTV

Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

