Bei der WM 2022 trifft am letzten Spieltag in der Gruppe H Ghana auf Uruguay. Das komplette Weltmeisterschaftsduell begleiten wir hier für Euch im Liveticker.

Ghana vs. Uruguay: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Uruguay steht vor dem Duell gegen Ghana mit den Rücken zur Wand. Mit nur einem Zähler liegen die Südamerikaner auf den letzten Rang in der Gruppe H. Drei Punkte müssen für Uruguay heute her, wenn der Einzug in die K.o.-Runde gelingen soll. Ghana hingegen liegt mit drei Zählern auf dem zweiten Rang in der Tabelle und besitzt damit gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Vor Beginn: Das Duell in der Gruppe wird um 16.00 Uhr im al-Janoub Stadium in al-Wakra angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Begegnung zwischen Ghana und Uruguay.

Führt André Ayew Ghana in das WM-Achtelfinale?

Ghana vs. Uruguay: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Ghana: Ati Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah - Abdul Samed, Partey - Kudus, Ayew, Ayew - Williams

Ati Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah - Abdul Samed, Partey - Kudus, Ayew, Ayew - Williams Uruguay: Rochet - Gimenez, Coates, Godin - Varela, Vecino, Valverde, Bentancur, Olivera - Cavani, Nunez

Ghana vs. Uruguay: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr heute die WM-Begegnung zwischen Ghana und Uruguay live und in voller Länge im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem die Option das Gruppenspiel in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de im Livestream zu verfolgen.

MagentaTV überträgt das Weltmeisterschaftsspiel zwischen Ghana und Uruguay live im Pay-TV. Alternativ seht Ihr den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders mit MagentaTV-App oder Eurem Laptop im Browser.

