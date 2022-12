Das WM-Finale 2022 in Katar ist das größte Fußballereignis des Jahres. Eine großartige Stimmung ist im Lusail Iconic Stadium zu erwarten. Wie viele Zuschauer die Arena fasst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Lusail Iconic Stadium, das sich circa 15 Kilometer nördlich der katarischen Hauptstadt Doha befindet, wird am Sonntag, 18. Dezember, Austragungsort des WM-Finals 2022 sein. Anpfiff der Partie wird um 16 Uhr sein. Die Arena richtet also das größte Sportereignis dieses Jahres aus. Zweifelsohne ist mit einer ausgelassenen Stimmung auf den Rängen zu rechnen, das liegt auch an der Kapazität des Stadions. Doch wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer passen überhaupt rein die Arena? SPOX klärt auf.

WM 2022 Finale, Stadion: Wie viele Zuschauer passen rein?

Ein genauerer Blick auf das Lusail Iconic Stadium ist aus verschiedenen Gründen interessant. Die Finalarena ist erstens die letzte, die für die Weltmeisterschaft im Emirat Katar fertiggestellt wurde. Erst gut ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel im November waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Im August 2022 fand das erste Spiel in dem Stadion statt, das nun auch für das Endspiel der WM seine Tore öffnet.

Knappe vier Jahre hatten die Bauarbeiten gedauert, aus gutem Grund. Denn das Lusail Iconic Stadium fasst beachtliche rund 88.000 Plätze. Dass diese im Finale auch besetzt werden, kann als sicher erachtet werden. Schon zum Viertelfinalspiel zwischen der Niederlande und Argentinien, das die Südamerikaner im Elfmeterschießen für sich entschieden, war die Arena ausverkauft.

Das Finale ist bei Weitem nicht das einzige WM-Spiel, das in der katarischen Stadt Lusail ausgetragen wurde. Folgende Partien fanden bereits zuvor im Lusail Iconic Stadium statt:

Datum Runde Spiel Ergebnis Anzahl der Zuschauer 22. November 2022 Gruppenphase Argentinien vs. Saudi-Arabien 1:2 88.012 24. November 2022 Gruppenphase Brasilien vs. Serbien 2:0 88.103 26. November 2022 Gruppenphase Argentinien vs. Mexiko 2:0 88.966 28. November 2022 Gruppenphase Portugal vs. Uruguay 2:0 88.668 30. November 2022 Gruppenphase Saudi-Arabien vs. Mexiko 1:2 84.985 2. Dezember 2022 Gruppenphase Kamerun vs. Brasilien 1:0 85.986 6. Dezember 2022 Achtelfinale Portugal vs. Schweiz 6:1 83.720 9. Dezember 2022 Viertelfinale Niederlande vs. Argentinien 3:4 i. E. 88.235 13. Dezember 2022 Halbfinale Argentinien vs. Kroatien 3:0 88.966 18. Dezember 2022 Finale Frankreich vs. Argentinien -:-

WM 2022 Finale, Stadion: Die wichtigsten Infos zum Lusail Iconic Stadium

Name: Lusail Iconic Stadium

Lusail Iconic Stadium Ort: Lusail (circa 15 Kilometer nördlich von Doha)

Lusail (circa 15 Kilometer nördlich von Doha) Kapazität: 88966

88966 Baubeginn: 2017

2017 Bauabschluss: 2021

2021 Erstes Spiel: Al-Arabi - al-Rayyan SC 2:1, 11. August 2022

Al-Arabi - al-Rayyan SC 2:1, 11. August 2022 Kosten: 662 Mio. US-Dollar

