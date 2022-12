Das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich verspricht ein enges Duell zu werden. Wie fallen die Wetten und Quoten bei den verschiedenen Anbietern zu dem Endspiel aus? SPOX informiert darüber.

Starensemble gegen Starensemble. Und dabei vor allem: Lionel Messi gegen Kylian Mbappé. Die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft in Katar hat ein Finale zwischen Argentinien und Frankreich ergeben. Ein allemal würdiges Endspiel, in dem der amtierende Gewinner der Copa América und der WM-Titelverteidiger um den goldenen Pokal kämpfen.

Das Kräftemessen steigt am Sonntag, den 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Allein vor Ort werden knapp 90.000 Zuschauer dem Spektakel beiwohnen, an den Fernsehgeräten dürften es dann weltweit nochmals mehrere hundert Millionen sein.

Für die Profis geht es auf dem Rasen um jede Menge, viel gewinnen kann man möglicherweise aber sogar auch aus der Ferne als Zuseher - mit der richtigen Sportwette nämlich. Wer vor dem Finale ein Blick auf die Quoten wirft, stellt fest: Dass Argentinien gegen Frankreich nahezu ein Duell auf Augenhöhe ist, spiegelt sich hier gut wider.

© getty Argentinien gegen Frankreich ist auch das Duell Lionel Messi gegen Kylian Mbappé.

WM Finale: Wetten und Quoten zu Argentinien vs. Frankreich

Bei einigen Buchmachern ist das Ensemble von Didier Deschamps hinsichtlich des Ausgangs nach 90 Minuten nur leicht vorn, was also bedeutet, dass man im Falle des korrekt getippten Ausgangs mehr ausgezahlt bekommt, wenn die Argentinier triumphieren. Was den allgemeinen Weltmeister-Tipp angeht - also egal, ob nach 90, 120 Minuten oder Elfmeterschießen -, sind beide Nationen erst recht so gut wie gleichauf.

SPOX fasst im Folgenden die Quoten verschiedener Wettanbieter zusammen. Wichtig anzumerken ist hierbei, dass sich diese bis zum Anstoß selbst kurzfristig noch verändern können - beispielsweise dann, wenn sich plötzlich wichtige Stars wie Mbappé oder Messi verletzen, ihren Nationalmannschaften damit nicht zur Verfügung stünden.

Wettanbieter Argentinien-Sieg nach 90 Min. Remis nach 90 Min. Frankreich-Sieg nach 90 Min. Tipicio 2,85 3,0 2,8 bwin 2,7 3,1 2,7 Bet365 2,8 3,0 2,8 Bet-at-home 2,8 3,0 2,8 Bet3000 2,7 3,1 3,0 Betway 2,75 3,0 2,75 Interwetten 2,8 3,0 2,8

Zum Finale kann man natürlich auch viele weitere Detail-Wetten abschließen. Zum Beispiel: Geht es in die Verlängerung? Geht es ins Elfmeterschießen? Wer gewinnt die erste Halbzeit? Welcher Spieler schießt das erste Tor? Welches wird das exakte Ergebnis? Treffen beide Mannschaften? Fallen beispielsweise mehr oder weniger als drei Tore? Und so weiter. Hier gibt es hunderte Möglichkeiten, seine Wette zu platzieren.

WM 2022, Finale - Allgemeine Wette: Wer wird Weltmeister?

Wettanbieter Argentinien Frankreich Tipicio 1,9 1,9 bwin 1,9 1,85 Bet365 1,9 1,9 Bet-at-home 1,85 1,85 Bet3000 1,8 1,85 Betway 1,9 1,9 Interwetten 1,9 1,9

WM 2022, Finale - Argentinien vs. Frankreich: Infos zum Endspiel

Begegnung: Argentinien - Frankreich

Argentinien - Frankreich Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 18. Dezember 2022

18. Dezember 2022 Anstoß: 16.00 Uhr MEZ

16.00 Uhr MEZ Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ARD, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Alle Weltmeister im Überblick