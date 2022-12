Am Sonntag treffen Argentinien und Frankreich im Finale der Weltmeisterschaft in Katar aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie viel eine Karte für das Endspiel kostet.

Zwei Spiele stehen bei der Weltmeisterschaft in Katar noch aus - das Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko und das Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Während das "kleine Finale" am Samstag um 16 Uhr angepfiffen wird, ist der Kampf um den Weltmeistertitel für Sonntag, den 18. Dezember, geplant und soll ebenfalls um 16 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen.

Ausgetragen wird das Spektakel im Lusail Iconic Stadium in der gleichnamigen Stadt Lusail. Die Spielstätte ist die größte im Turnier, was die Kapazität betrifft, bis zu 88.966 Zuschauer haben im Stadion Platz. Exakt diese Zahl wird auch beim Finale am Sonntag erwartet. Der Ansturm auf die Karten ist demnach gigantisch.

Wie viel eine Karte kostet, erfahrt Ihr bei SPOX.

© imago images Im Lusail Iconic Stadium findet am 18. Dezember das WM-Finale statt.

WM-Finale 2022, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für das Endspiel?

Die Kosten für ein Ticket für das WM-Finale variieren - je nachdem, welche Kategorie gemeint ist. Es gibt drei Kategorien: Eine Karte der Kategorie eins kostet im Finale 1.417 Euro, die der Kategorie zwei 884 Euro und die der Kategorie drei 532 Euro. Es gibt auch eine vierte Kategorie, die ist jedoch nur für Menschen, die ständig oder zeitweilig ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Katar haben, gedacht. Außerdem gilt bei den Preisen: Je teurer die Karte desto attraktiver der Sitzplatz, wobei die Kategorien von Spiel zu Spiel unterschiedlich abgegrenzt werden.

Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität bekommen sogenannte "barrierefreie Tickets" angeboten, die im Finale 532 Euro kosten. Tickets mit eingeschränkter Sicht sind dann logischerweise um einiges billiger als die "normalen".

Zu Tickets bei der WM kommt man über drei verschiedene Wege: über die offizielle Website und App der FIFA, über die nationalen Verbände und über Drittanbieter und Ticketportale wie beispielsweise ticketbande.de, wo die Preise für das Finale um ein Vielfaches höher sind, als wenn man sie auf anderem Wege kaufen würde. Stand 16. Dezember liegt der Preis für die billigste Karte bei ticketbande.de bei fast 6.500 Euro.

Preise in EUR Kat.1 Kat.2 Kat.3 WM Eröffnungsspiel 545 EUR 387 EUR 266 EUR Gruppenspiele (Nr. 2 bis 48) 193 EUR 145 EUR 60 EUR WM-Achtelfinale 242 EUR 181 EUR 85 EUR WM-Viertelfinale 375 EUR 254 EUR 181 EUR WM-Halbfinale 842 EUR 581 EUR 315 EUR Spiel um Platz 3 375 EUR 266 EUR 182 EUR WM-Finale (Tickets mit eingeschränkter Sicht) 455 EUR 342 EUR 228 EUR WM-Finale 1.417 EUR 884 EUR 532 EUR

WM 2022 Finale, Tickets: Die Spiele im Lusail Iconic Stadium

Bislang fanden neun WM-Spiele im Lusail Iconic Stadium statt. Jedes Mal wurde zumindest die 83.000-Zuschauer-Marke überschritten.