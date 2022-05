EM 2024, Tickets: Ab wann beginnt der Vorverkauf für Karten bei der Europameisterschaft in Deutschland

Am Anfang dieser Woche sind neue Informationen zur EM 2024 in Deutschland bekannt geworden. Damit steigt natürlich die Vorfreude und die Verlockung, Karten für das Turnier zu kaufen. Ab wann der Vorverkauf startet, erfahrt Ihr hier.

Das nächste große Nationenturnier ist noch nicht einmal gespielt, und doch - oder gerade deshalb - steigt bereits jetzt die Vorfreude auf die Heim-EM 2024 in Deutschland. Viele schrecken aufgrund der großen Entfernung und des zumindest zweifelhaften Umgangs mit Menschenrechten im Gastgeberland davor zurück, Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Winter zu kaufen.

Umso angenehmer ist es da natürlich, dass die Europameisterschaft 2024 vor der eigenen Haustür stattfindet. Wenn Ihr euch also dafür interessiert, im Vorverkauf Karten für ein oder mehrere Spiele zu erwerben, seid Ihr hier richtig. Wir geben Euch Informationen zum Vorverkaufsstart zur Heim-EM 2024.

EM 2024, Tickets: Vorverkauf für Karten bei der Europameisterschaft in Deutschland - Daten und Termine

Noch hat der Vorverkauf für Karten bei der Europameisterschaft nicht begonnen - die Fans werden sich wohl auch noch ein wenig gedulden müssen. Obwohl die Ticketbörsen standardmäßig bereits weit vor der eigentlichen Austragung des Turniers und sogar meist vor der Auslosung der Gruppen öffnen, ist mit einer Freischaltung nicht vor Sommer 2023 zu rechnen. Noch ist kein genaues Datum bekannt.

Allerdings können anhand der Erfahrungen von den letzten EM-Endrunden zumindest grobe Voraussagen getroffen werden, wann es soweit sein könnte. Vor der EM 2020, die schlussendlich aufgrund der Corona-Pandemie 2021 in verschiedenen Ländern Europas ausgetragen wurde, begann die erste Vorverkaufsrunde am 12. Juni 2019 und damit circa ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel. Damals gingen circa die Hälfte der gesamten verfügbaren Tickets in den Verkauf.

EM 2024, Tickets: Vorverkauf für Karten bei der Europameisterschaft in Deutschland - Preise und Organisation

Wichtig ist für den gemeinen Fußballfan natürlich auch, mit welchen Kosten ungefähr gerechnet werden muss, wenn er sich Tickets für Spiele bei der EM sichern möchte. Leider bleibt auch dabei nur ein Blick in die Vergangenheit. Im Vorverkauf für die EM 2020 wurden Tickets in verschiedenen Kategorien angeboten, die preislich auch abhängig vom Austragungsort waren.

Ein Ticket für ein Gruppenspiel in München kostete beispielsweise zwischen 50 und 185 Euro, während für ein Spiel in Budapest Karten für 30 bis 125 Euro angeboten wurden. In den Finalrunden zogen die Ticketpreise selbstverständlich an, in München gab es dann kein Ticket mehr für unter 75 Euro.

Alle Tickets im Vorverkauf waren dabei ausschließlich über das Onlineportal der UEFA zu erwerben.

© getty Wer wird 2024 in Deutschland Nachfolger von Europameister Italien?

EM 2024, Tickets: Vorverkauf für Karten bei der Europameisterschaft in Deutschland - Die wichtigsten Termine

Es ist also noch ein ziemlich weiter Weg bis zum Turnier im eigenen Land. Einige Termine stehen allerdings schon fest: