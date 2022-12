Die deutsche Nationalmannschaft muss heute im dritten Gruppenspiel bei der WM in Katar gegen Costa Rica bestehen und parallel dazu auf ein günstiges Ergebnis zwischen Japan und Spanien hoffen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Hier erfahrt Ihr, auf welche Mannschaft die Deutschen in diesem Fall treffen würden.

Am heutigen Donnerstag, dem 1. Dezember, geht es für die deutsche Nationalmannschaft um alles oder nichts. Denn im dritten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar trifft man auf Costa Rica. Auf dem Spiel steht dabei ein Ticket für das Achtelfinale. Um auf dieses überhaupt eine Chance zu haben, muss gegen die Mittelamerikaner um 20 Uhr deutscher Zeit zuallererst einmal ein Sieg her. Parallel dazu muss auch Spanien gegen Japan entweder gewinnen oder unentschieden spielen, wobei die Deutschen in diesem Fall wegen der Tordifferenz einen Sieg mit zwei Toren Unterschied benötigten.

Vor dem dritten Spiel in der Gruppe E ist Deutschland Tabellenletzter mit nur einem Punkt. Costa Rica und Japan liegen bei drei Zählern, während Spanien die Tabelle mit vier Punkten anführt.

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe E

Rang Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 2 1 1 0 8:1 7 4 2 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

© getty Das DFB-Team könnte im Achtelfinale auf Kroatien, Marokko oder Belgien treffen.

WM 2022: Auf wenn trifft Deutschland im Achtelfinale?

Eine Berechtigung für die K.o.-Phase der WM bekommen die acht Gruppenersten und die acht Gruppenzweiten, wobei im Achtelfinale dann stets ein Gruppenerster auf einen Gruppenzweiten trifft. Die Mannschaften der Gruppe E kriegen es dabei auf jeden Fall mit den Mannschaften aus der Gruppe F zu tun. In dieser kämpfen noch Vizeweltmeister Kroatien, Belgien und Marokko ums Weiterkommen. Diese drei Nationen sind dann also die potenziellen Gegner der Deutschen, wenn man annimmt, dass das DFB-Team es weiter schafft. Die Gruppe F wird heute um 16 Uhr beendet, wenn sich Kroatien und Belgien, parallel dazu auch Marokko und Kanada gegenüberstehen.

WM 2022: Das Achtelfinale im Überblick

Da Deutschland bestenfalls nur mehr Gruppenzweiter werden kann, wäre man am 6. Dezember fürs Achtelfinale im Einsatz.

Datum Team A Team B Anpfiff Samstag, 3. Dezember Niederlande USA 16 Uhr Samstag, 3. Dezember Argentinien Australien 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember Frankreich Polen 16 Uhr Sonntag, 4. Dezember England Senegal 20 Uhr Montag, 5. Dezember Sieger Gruppe E Zweiter Gruppe F 16 Uhr Montag, 5. Dezember Sieger Gruppe G Zweiter Gruppe H 20 Uhr Dienstag, 6. Dezember Sieger Gruppe F Zweiter Gruppe E 16 Uhr Dienstag, 6. Dezember Sieger Gruppe H Zweiter Gruppe G 20 Uhr

WM 2022: Spielplan in Gruppe E

Die WM begann für die Deutschen überhaupt nicht nach Plan, Außenseiter Japan musste man sich nach 1:0-Führung am Ende doch noch mit 1:2 geschlagen geben. Erst im zweiten Gruppenspiel, gegen Spanien, konnte der erste Punkt des Turniers gesammelt werden. Niclas Füllkrugs Jokertor in der 83. Spielminute rettete diesen wichtigen Zähler noch spät. Heute geht es nun gegen Costa Rica, das zwar gegen Spanien absolut chancenlos blieb (0:7), sich dann aber gegen Japan mit einem 1:0-Sieg zurückmeldete.