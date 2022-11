Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Neunter Turniertag bei der WM 2022 in Katar, gleichzeitig der Abschluss des zweiten Vorrundenspieltags. Wer zeigt die Spiele? Alle Infos zu den Partien, den Ansetzungen und der Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.

Turniertag neun bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Erneut stehen vier Spiele auf dem Programm, die den zweiten Vorrundenspieltag abschließen. Jeweils zwei Partien aus den Gruppen G und H werden gespielt. Es sind auch Turnierfavoriten im Einsatz.

Nicht zwangsläufig gehören dazu die beiden Teams, die das erste Spiel am heutigen Montag absolvieren. Kamerun trifft in der Gruppe G um 11 Uhr im Al-Janoub Stadium von Al-Wakrah auf Serbien. Beide Teams brauchen nach Auftaktniederlagen gegen die Schweiz und Brasilien dringend Punkte, um den Einzug ins Achtelfinale weiterhin in der eigenen Hand zu haben.

Das Gleiche gilt für Südkorea und Ghana. Die beiden Nationen messen sich im zweiten Spiel des heutigen Tages. Anpfiff im Education City Stadium von Al-Rayyan ist um 14 Uhr. Sowohl die Asiaten als auch die Westafrikaner stehen noch sieglos da.

Einen echten Fußballleckerbissen gibt es dann um 17 Uhr, wenn Brasilien und Schweiz den zweiten Vorrundenspieltag der Gruppe G abschließen. Das Duell ist gleichzeitig das Aufeinandertreffen der beiden siegreichen Teams in dieser Gruppe. Allerdings fehlt den Brasilianern mit Neymar der Topstar. Die Partie findet um 17 Uhr im Stadium 974 von Doha statt.

Nicht minder interessant geht der Fußballtag am Abend zu Ende. Portugal trifft auf Uruguay. Nach dem Sieg gegen Ghana möchte Portugal einen weiteren großen Schritt in Richtung Achtelfinale tun. Uruguay braucht nach dem 0:0 gegen Südkorea unbedingt einen Sieg. Los geht's um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.

© getty Richarlisons Tor per Seitfallzieher war eines der schönsten Tore der bisherigen WM - und ein ganz wichtiges für Brasilien.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr G Kamerun Serbien Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Liveticker 14.00 Uhr H Südkorea Ghana Education City Stadium (Al-Rayyan) Liveticker 17.00 Uhr G Brasilien Schweiz Stadium 974 (Doha) Liveticker 20.00 Uhr H Portugal Uruguay Lusail Iconic Stadium in (Lusail) Liveticker

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Die meisten der 64 WM-Spiele gibt es live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Ein Spiel stellt heute allerdings eine Ausnahme dar. Konkret geht es um das Spiel Kamerun vs. Serbien. Die Partie wird einzig von MagentaTV gezeigt. Nur der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte für alle Partien bei diesem Turnier gesichert und zeigt einige Spiele exklusiv. Welche das sind, entnehmt Ihr der folgenden Tabelle:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 0:1 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 0:1 28. November 11 Uhr Kamerun - Serbien -:- 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* -:- 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* -:- 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* -:- 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* -:- 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* -:- 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien -:- 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* -:- 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien* -:-

MagentaTV zeigt auch alle weiteren Spiele am heutigen Montag live. Im Livestream könnt Ihr in der MagentaTV-App dabei sein.

Die restlichen drei Spiele könnt Ihr allerdings auch im Free-TV schauen. Ab 13 Uhr ist die ARD im Einsatz und führt Euch durch den WM-Tag. Unter sportschau.de steht ein Livestream bereit.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Alle Spiele im Liveticker

Solltet Ihr die Spiele nicht im TV oder Livestream verfolgen können, bleibt Euch immer noch der SPOX-Liveticker. Dort bereiten wir für Euch alle Spiele des heutigen Montags auf. Ihr verpasst also keine spielentscheidende Szene.

