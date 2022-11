In der Gruppe G bei der Weltmeisterschaft in Katar stehen sich heute die Schweiz und Kamerun gegenüber. SPOX tickert die Partie live mit.

Bei der WM in Katar steht heute unter anderem auch die Gruppe G im Fokus. In dieser kriegt es die Schweiz mit Kamerun zu tun. SPOX tickert die ganze Partie live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Schweiz vs. Kamerun: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Schweiz und Kamerun eröffnen heute den fünften Tag bei der WM in Katar, damit auch das Spielgeschehen in der Gruppe G, in der am Abend mit der brasilianischen Nationalmannschaft einer der Favoriten auf den Weltmeistertitel gegen Serbien antritt. Die Schweiz scheiterte bei der vergangenen WM in Russland erst im Achtelfinale gegen Schweden und hat nun in Katar ein ähnliches Ziel im Visier. Ein Sieg über Kamerun wäre schon mal ein großer Schritt in diese Richtung.

Vor Beginn: Die Partie wird um 11 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Gespielt wird im Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Kamerun.

Schweiz vs. Kamerun: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen der Schweiz und Kamerun ist eine von insgesamt 16 bei der WM, die live und exklusiv bei MagentaTV übertragen werden. Wer nach einer Übertragung im Free-TV sucht, wird nicht fündig. Bei MagentaTV ist fürs Schauen der Begegnung ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Schweiz vs. Kamerun: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Schweiz: Sommer - Widmer, Schär, Akanji, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo

Sommer - Widmer, Schär, Akanji, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo Kamerun: A. Onana - Fai, Nkoulou, Castelletto, Ebosse - Hongla, Kunde, Zambo Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

WM 2022 - Gruppe G: Der Spielplan