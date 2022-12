Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Der finale Spieltag der WM-Vorrunde neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Freitag stehen die letzten vier Spiele an. Hier erfahrt Ihr, wann die Partien ausgetragen werden und wer eine Live-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker anbietet.

Sechs von insgesamt acht WM-Gruppen haben die Vorrunde bereits abgeschlossen. Heute werden schließlich die finalen Duelle ausgetragen und die letzten Achtelfinaltickets eingelöst.

Dabei können sich zwei Nationen aus den Gruppen G und H der Teilnahme an der Hauptrunde bereits sicher sein: Sowohl Brasilien als auch Portugal sind mit sechs Punkten aus zwei Partien bereits sicher weiter.

Das Achtelfinale nimmt bereits am morgigen Samstag, dem 3. Dezember Fahrt auf. Bis einschließlich des 6. Dezembers werden täglich zwei Spiele ausgetragen - jeweils eines ab 16 Uhr und eines ab 20 Uhr.

WM 2022: Begegnungen, Ansetzungen, Anstoßzeiten - Alle Infos zu den Spielen am Freitag

Um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden werden alle Spiele einer Gruppe am letzten Spieltag zur selben Zeit ausgetragen.

Gruppe Team A Team B Anpfiff H Ghana Uruguay 16 Uhr H Südkorea Portugal 16 Uhr G Serbien Schweiz 20 Uhr G Kamerun Brasilien 20 Uhr

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im TV und Livestream

Wie schon an den vorangegangenen Tagen werden auch heute wieder zwei Spiele bei einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen, alle vier Einzelpartien plus einer jeweiligen Konferenz sind dagegen nur bei Hauptlizenzinhaber MagentaTV zu sehen. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und Abomodellen findet Ihr im folgenden.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im Free-TV

Nachdem gestern die ARD für alle WM-Übertragungen verantwortlich war, ist heute wieder das ZDF an der Reihe. Am Nachmittag wird der Sender das Duell zwischen Ghana und Uruguay zeigen. Als Reporter ist Oliver Schmidt live vor Ort. Am Abend kommentiert Béla Réthy das Aufeinandertreffen Serbiens und der Schweiz.

Das Live-Programm von MagentaTV ist ausschließlich als Livestream via Internet verfügbar. Hier habt Ihr also höchstens die Möglichkeit, mittels eines internetfähigen TV-Receivers (AppleTV, FireTV Stick, MagentaTV One Box, SmartTV) die Spiele auf Euer Fernsehgerät zu streamen.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im kostenlosen Livestream

Hierfür bedarf es allerdings dem entsprechenden MagentaTV-Abonnement. Der günstigste Tarif läuft unter dem Namen MagentaTV Flex, kostet zehn Euro und hat eine Laufzeit von einem Monat. Dank der Funktion des parallelen Streamings könnt Ihr Euch das Abo auch mit Freunden oder Familie teilen.

Exklusiv stellt die Telekom-Tochter neben der Übertragung aller vier Einzelspiele auch zwei Konferenzen zur Verfügung - eine am Nachmittag und eine am Abend. Nur so wird Euch sicher nichts entgehen. Alles Weitere erfahrt Ihr unter diesem Link.

Eine Alternative dazu, wenn auch nicht im selben Umfang, stellt das ZDF zur Verfügung. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt sein gesamtes Liveprogramm auch via Stream in der hauseigenen Mediathek. Hier geht's direkt dahin.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im Liveticker bei SPOX

Eine dritte Option bieten wir von SPOX selbst an: Unsere Liveticker. Alle vier Partien des Tages begleiten wir live und in völler Länge in Textform - Updates im Minutentakt inklusive. Schaut vorbei!

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe G

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Brasilien 2 2 0 0 3:0 3 6 2 Schweiz 2 1 0 1 1:1 0 3 3 Kamerun 2 0 1 1 3:4 -1 1 4 Serbien 2 0 1 1 3:5 -2 1

