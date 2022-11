WM 2022, Achtelfinale: Spielplan, Begegnungen, Teams, Termine

16 Mannschaften scheiden nach der Vorrunde der WM in Katar aus. Die anderen 16 Nationen stehen sich im Achtelfinale gegenüber. Alle Infos zum Spielplan, den Begegnungen, Teams und Terminen findet Ihr hier.

Aus jeder der acht Gruppen bei der WM in Katar kommen lediglich zwei Mannschaften weiter. 16 Teams spielen damit das Achtelfinale aus.

In der ersten Runde der K.o.-Phase trifft schließlich immer eine zweitplatzierte Mannschaft auf den Erstplatzierten einer anderen Gruppe.

Die Runde der letzten 16 folgt ohne Pause auf die Gruppenphase. Endet diese am 2. Dezember, werden die ersten K.o.-Spiele bereits am 3. Dezember ausgetragen. Die letzten Partien sind für den 6. Dezember angesetzt.

WM 2022, Achtelfinale: Teams

Bereits nach den ersten beiden Spieltagen haben sich drei Nationen für die Hauptrunde qualifiziert. Dazu zählen:

der amtierende Weltmeister Frankreich (Gr. D)

Brasilien (Gr. G)

Portugal (Gr. H)

Damit steht eine Entscheidung in insgesamt 13 Fällen noch aus.

© getty Als erstes Team bei dieser WM hat sich der amtierende Weltmeister Frankreich für das Achtelfinale qualifiziert. Können Les Bleus ihren Titel verteidigen?

Bei der vergangenen WM 2018 in Russland stellten die Europäer mit zehn Mannschaften die meisten Achtelfinal-Teilnehmer unter allen Kontinenten. Darauf folgte Südamerika mit fünf Vertretern und Asien mit einem Team.

WM 2022, Achtelfinale: Spielplan, Begegnungen, Termine

Insgesamt acht Spiele erwarten uns im Achtelfinale, davon zwei pro Tag - immer eines ab 16 Uhr und eines am Abend ab 20 Uhr. Die beiden Mannschaften, die ihre jeweiligen Spiele am selben Tag gewinnen, stehen sich im Viertelfinale gegenüber.

Sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft das Achtelfinale erreichen, würde man in jedem Fall auf ein Team aus Gruppe F treffen. Als Erstplatzierter wäre die Flick-Elf am Montag gefordert, als Zweitplatzierter am Dienstag - jeweils um 16 Uhr. In Gruppe F haben noch Kroatien, Marokko und Belgien eine Chance aufs Weiterkommen.

Datum Team A Team B Anpfiff Samstag, 3. Dezember Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe B 16 Uhr Samstag, 3. Dezember Sieger Gruppe C Zweiter Gruppe D 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe C 16 Uhr Sonntag, 4. Dezember Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A 20 Uhr Montag, 5. Dezember Sieger Gruppe E Zweiter Gruppe F 16 Uhr Montag, 5. Dezember Sieger Gruppe G Zweiter Gruppe H 20 Uhr Dienstag, 6. Dezember Sieger Gruppe F Zweiter Gruppe E 16 Uhr Dienstag, 6. Dezember Sieger Gruppe H Zweiter Gruppe G 20 Uhr

WM 2022, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Auch im Achtelfinale werden die Anbieter MagentaTV, ARD und ZDF wieder die tragenden Rollen der Übertragung übernehmen. Als Hauptlizenzinhaber wird ersterer insgesamt zwei Spiele exklusiv zeigen, alle weiteren sind zusätzlich auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

Um welche Begegnungen es sich jedoch dabei handelt, ist derzeit noch unklar. Sobald es nähere Informationen hierzu gibt, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand. Ganz sicher ist aber bereits: Alle Spiele Deutschlands werden hierzulande auch im Free-TV und kostenlosen Livestream verfügbar sein.

Wenn Ihr schon jetzt keines der WM-Spiele verpassen wollt, braucht Ihr das MagentaTV-Abonnement. Dieses beläuft sich auf nur zehn Euro pro Monat und bietet zusätzlich paralleles Streaming an.

WM 2022, Achtelfinale: Die Rahmentermine des Turniers