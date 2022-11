Zum Auftakt der Gruppenphase empfängt das DFB-Team bei der WM in Katar Japan. Wo Ihr das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream?

Das erste Spiel der Weltmeisterschaft in Katar bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan. Das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick hofft auf einen guten Start in die WM. Neben Japan gilt es in der Gruppe E zudem Costa Rica und Spanien zu schlagen. Anpfiff von Deutschland gegen Japan ist um 14 Uhr im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan (Baaya).

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im Free-TV?

Das Auftaktspiel Deutschland vs. Japan wird im Free-TV übertragen. Die ARD wird das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM in Katar zeigen. Das Erste beginnt die Übertragung um 13.10 Uhr.

Mit dabei ist die ehemalige deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult als Expertin, sowie die beiden ehemaligen deutschen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Durch die Übertragung wird Moderator Alexander Bommes leiten. Das Spiel Deutschland gegen Japan wird Tom Bartels kommentieren.

© getty Sami Khedira (rechts) erlebte bei der WM 2018 gemeinsam mit Mesut Özil (links) das bittere Vorrundenaus. Nun begleitet er mit Ex-DFB-Kollegen Thomas Hitzlsperger und Ex-Nationaltorhüterin Almtuh Schult die WM in Katar als TV-Experte.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im Pay-TV?

Magenta TV besitzt für die Weltmeisterschaft in Katar die Übertragungsrechte für alle Spiele. Der Sender zeig das Spiel Deutschland gegen Japan live im Pay-TV. Zudem besitzt Magenta TV für 16 der 64 WM-Spiele Exklusivrechte. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, als auch die Halbfinals und das Finale sind aber im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen,

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im Livestream?

Das Spiel Deutschland gegen Japan lässt sich nicht nur im Free-TV verfolgen. Zusätzlich bietet die ARD einen Livestream über ihre Mediathek und sportschau.de an.

Außerdem lädt Magenta TV, gemeinsam mit Top-Experten Michael Ballack, ein, das Spiel über ihren Livestream zu sehen. Der Streamingdienst der Telekom zeigt alle Spiele der WM, so auch das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Spiels Deutschland vs. Japan bei der WM 2022?

DAZN hat sich in Absprache mit ARD und ZDF die Rechte für die Highlights zu allen 64 Partien der WM 2022 gesichert. Nach dem Abpfiff könnt ihr eine kurze Zusammenfassung samt Highlights des Spiels Deutschland vs. Japan auf dem Streamingdienst DAZN sehen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft 2022

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Spieltag: 1 (Gruppe E)

1 (Gruppe E) Datum: 23. November 2022

23. November 2022 Uhrzeit: 14 Uhr (MEZ)

14 Uhr (MEZ) Ort: Khalifa International Stadium, Al-Rayyan

Khalifa International Stadium, Al-Rayyan TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

© getty Das DFB-Team um Kapitän Manuel Neuer will bei der WM 2022 in Katar die Schmach mit dem Vorrunden-Aus in Russland 2018 wiedergutmachen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream? Der Spielplan der Gruppe E:

Datum Begegnung Anpfiff 23. November Deutschland vs. Japan 14.00 Uhr 23. November Spanien vs. Costa Rica 17.00 Uhr 27. November Japan vs. Costa Rica 11.00 Uhr 27. November Spanien vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Japan vs. Spanien 20.00 Uhr

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream? WM-Gruppenspiel im Liveticker

Es ist Euch nicht möglich, das Spiel Deutschland gegen Japan live im TV oder Livestream zu verfolgen, wollt aber dennoch keine wichtigen Ereignisse verpassen? Kein Problem! Dafür bietet SPOX für Euch einen ausführlichen Liveticker an.

Außerdem haben wir alle weiteren Spiele der Weltmeisterschaft in Katar entweder im Einzelticker.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream? Personal, Kader und Aufstellungen.

Beim knappen 1:0-Sieg des DFB-Teams gegen den Oman wurde kräftig ausprobiert. Nach nur 34 gespielten Minuten musste Verteidiger Lukas Klostermann runter - eine rein taktische Maßnahme und bereits vor dem Spiel so vereinbart. Für den RB-Profi, der nach monatelanger Pause zurück zum DFB-Team kehrte, kam Southampton-Talent Armel Bella-Kotchap ins Spiel. Zudem gab es weitere fünf Wechsel. Aus diesem ersten Testspiel vor der WM lässt sich wohl noch keine endgültige Aufstellung für die Partie Deutschland gegen Japan ableiten.

Einige Spieler dürften jedoch gesetzt sein unter Hansi Flick. So wird Kapitän Manuel Neuer im Tor stehen. In der Innenverteidigung wird Antonio Rüdiger den Abwehrchef geben. Joshua Kimmich ist zudem im Mittelfeldzentrum gesetzt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Japan bei der WM 2022 live im TV und Livestream? Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern