Voting: Ist in der Offensive des DFB-Teams noch Platz für Thomas Müller und Kai Havertz?

Niclas Füllkrug hat mit seinem Jokertor dem DFB-Team bei der WM gegen Spanien ein Remis gerettet. Gleichzeitig bewarb sich der Stürmer des SV Werder Bremen damit für einen Platz in der Startelf. Aber was passiert dann mit Thomas Müller und Kai Havertz? Was meint Ihr? Stimmt ab!

WM live sehen: Alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar gibt es live bei MagentaTV

Lange galt sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft die Devise "Müller spielt immer". Doch sein Nimbus wackelt.

Zwar stand der 33-Jährige in den ersten beiden Partien der WM in Katar in der Startelf, beide Male wurde er aber auch vorzeitig ausgewechselt. Beim 1:1 gegen Spanien räumte Müller das Feld für den späteren Torschützen Niclas Füllkrug, der mit seinem Treffer mächtig Eigenwerbung betrieb.

Auch Havertz muss kämpfen. Beim 1:2 gegen Japan zum Auftakt lief der Chelsea-Star noch von Beginn an auf, gegen Spanien saß der Ex-Leverkusener 90 Minuten auf der Bank.

Jetzt seid Ihr gefragt: Wie seht Ihr die Besetzung der Offensive des DFB-Teams? Ist noch Platz für Thomas Müller und Kai Havertz? Stimmt ab und teilt uns Eure Meinung mit. App-User können hier abstimmen!