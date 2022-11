Am dritten und letzten Spieltag der WM-Vorrunde stehen sich in der Gruppe D die Nationen Frankreich und Tunesien gegenüber. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Als erstes Team bei dieser WM hat sich der amtierende Weltmeister Frankreich vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Dank zweier Siege gegen Australien (4:1) und Dänemark (2:1) liegen Les Bleus erfolgreich auf dem Kurs Titelverteidigung. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps hat bei diesem Turnier die Chance, das erste Land seit Brasilien 1958/1962 zu werden, das die FIFA-Weltmeisterschaft zweimal nacheinander gewinnt.

Um deutlich mehr geht es an diesem Tag für die Tunesier. Das nordafrikanische Land grüßt nach zwei Spielen noch torlos, aber mit einem Punkt vom Tabellenende. Rein rechnerisch ist aber nach wie vor das Weiterkommen möglich. Hierfür bräuchte es sowohl einen überraschenden Sieg gegen Frankreich als auch Schützenhilfe im Parallelspiel zwischen Australien und Dänemark. Es wäre die erste Teilnahme an einer WM-Hauptrunde in der Geschichte des Landes.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das WM-Gruppenspiel zwischen Tunesien und Frankreich live im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

© getty Als erstes Team bei dieser WM hat sich der amtierende Weltmeister Frankreich für das Achtelfinale qualifiziert. Können Les Bleus ihren Titel verteidigen?

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Gruppe: D

D Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: Mittwoch, 30. November

Mittwoch, 30. November Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Education City Stadium in Al-Rayyan

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle WM-Fans! Das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich wird im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. Neben Hauptlizenzinhaber MagentaTV wird sich nämlich auch der öffentlich-rechtliche Sender ZDF der Übertragung annehmen. Alle weiteren Infos gibt's im folgenden.

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Free-TV

Um das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr lediglich das zweite Programm aufsuchen. Auf dem Kanal werden schon ab 15.05 Uhr die Vorberichte zu sehen sein. Zum Anpfiff um 16 Uhr wird Kommentatorin Clauda Neumann das Zepter in die Hand nehmen.

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute im kostenlosen Livestream

Zeitgleich bietet das ZDF auch einen ebenfalls kostenfreien Stream zum Programm an. Dieser findet sich in der hauseigenen Mediathek des Senders. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Eine Alternative dazu stellt die Telekom-Tochter MagentaTV dar. Die Plattform ist Hauptlizenzinhaber aller 64 Spiele, insgesamt 16 werden hier sogar exklusiv zu sehen sein. Für den Zugriff bedarf es jedoch des entsprechenden Abonnements. Der günstigste Tarif, MagentaTV Flex, beläuft sich auf nur zehn Euro pro Monat. Dank der Möglichkeit parallelen Streamings könnt Ihr das Angebot auch mit Freunden oder Familie teilen. Alles Weitere erfahrt Ihr über diesen Link.

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker bei SPOX

Wer das Spiel nicht sehen kann, hat noch eine weitere Möglichkeit, live dabei zu sein. Die Rede ist vom SPOX-Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Geschehen im Education City Stadium in Al-Rayyan. Schaut vorbei!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Tunesien vs. Frankreich

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Tunesien: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi, Sliti, Msakni - Jebali

Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi, Sliti, Msakni - Jebali Frankreich: Lloris - Koundé, Konaté, Upamecano, Theo - Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Coman, Mbappé - Thuram

WM 2022 - Tunesien vs. Frankreich, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe D