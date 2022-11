Power Ranking für den Spieler des Turniers: Kylian Mbappé, Lionel Messi und Richarlison legen stark los

SPOX wirft einen Blick auf die Spieler, die beim Turnier in Katar herausragende Leistungen zeigen. Wer wird der Spieler der Endrunde?

Mit Lionel Messi als Anführer Argentiniens und Luka Modric als Kapitän Kroatiens sind natürlich auch zwei ehemalige Gewinner bei dem Turnier 2022 dabei. Aber könnte der Preis auch an eines der jungen Top-Talente wie Kylian Mbappé oder sogar an den Engländer Jude Bellingham gehen?

Doch Hernández machte das Beste aus seiner Chance und legte den Ausgleichstreffer für Adrien Rabiot gegen die Socceroos auf, bevor er zusammen mit Kylian Mbappé den 2:1-Sieg gegen Dänemark perfekt machte. Mit Hernández in der Startformation ist Frankreichs linke Flanke für die gegnerischen Abwehrreihen ein absoluter Albtraum. In der Tat steht er mit neun kreierten Chancen bereits an der Spitze der Tabelle.

Wie viel ist Cody Gakpo jetzt wert? Der Flügelstürmer der PSV war schon vor Beginn des Turniers ein gefragter Mann, und die Gerüchte über einen Wechsel nach England wurden nach einem guten Saisonstart immer lauter. Nachdem er seine Klasse mit zwei Toren in den ersten beiden Spielen in Katar unterstrichen hat, scheint er für eine europäische Spitzenmannschaft bestimmt zu sein.

Mehdi Taremi ist 30 Jahre alt, hat in den letzten Jahren für Porto Tore geschossen und verfügt über eine hervorragende Trefferquote für den Iran. Und doch scheint es so, als würde die Welt das Talent des Stürmers erst bei diesem Turnier entdecken.

Er war auch am zweiten Tor von Enzo Fernández beteiligt. Damit ist Messi nun der jüngste und älteste Spieler, der in einem Spiel ein Tor erzielt und einen Assist gegeben hat. Legende.

© getty

1. Kylian Mbappé

Ein Mann, der vor einem Jahr noch daran dachte, den internationalen Fußball aufzugeben, wird nun wohl mit Frankreich Geschichte schreiben. Gegen Australien wurde er der jüngste Franzose, der fünf Turniertore erzielte. Nach einem fulminanten Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Dänemark, mit dem Les Bleus als erste Mannschaft das Achtelfinale erreichten, ist er nun bei sieben Treffern angelangt.

Mbappé ist der erste Franzose seit Just Fontaine, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen bei der Endrunde getroffen hat, und es sieht nicht so aus, als würde er so schnell aufgeben. In der Tat scheint Mbappé derzeit jedem anderen Spieler bei diesem Turnier überlegen zu sein.