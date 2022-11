Am Donnerstag Abend ist es soweit: Die deutsche Nationalmannschaft steht der Auswahl Costa Ricas im letzten Gruppenspiel der WM 2022 gegenüber. Doch wer wird dieses alles entscheidende Match eigentlich pfeifen? Alle Infos zum Schiedsrichtergespann erfahrt Ihr hier.

Schiedsrichterin bei Deutschland vs. Costa Rica: Wer pfeift Vorrundenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022?

Beim letzten Vorrundenspiel Deutschlands bei der WM 2022 in Katar kommt es hinsichtlich der Spielleitung zu einer absoluten Premiere kommen. Zum ersten Mal in der Geschichte einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer besteht das Schiedsrichtergespann ausschließlich aus Frauen.

Angeführt wird das dreiköpfige Team von der Schiedsrichterin Stephanie Frappart. Die 38-jährige Französin bekleidet damit bei dieser WM zum ersten Mal die Rolle der Hauptschiedsrichterin. Zuvor war sie beim Duell zwischen Polen und Mexiko als vierte Offizielle im Einsatz.

Mehr Erfahrung sammelte Frappart dagegen auf Klubebene. So pfiff sie in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Spiele der Ligue 1 (Frankreich) sowie der Europa League. Das Endspiel des UEFA Supercups 2019 zwischen Chelsea und Liverpool unterlag ebenfalls ihrer Leitung.

Als Assistentinnen werden ihr die Brasilianerin Neuza Back sowie die Mexikanerin Karen Diaz zur Seite stehen. Mit Salima Mukansanga aus Ruanda und Yamashita Yoshimi aus Japan sind noch zwei weitere Frauen Teil des Schiedsrichteraufgebots bei dieser Weltmeisterschaft. Insgesamt umfasst der Kader 105 Personen.

Stephanie Frappart leitete im März als erste Frau ein WM-Qualifikationsspiel der Männer. Nun wird sie die erste Schiedsrichterin sein, die ein Spiel der Hauptrunde leitet.

Deutschland vs. Costa Rica: Ausgangslage

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mit dem Rücken zur Wand. Aktuell befindet man sich am Tabellenende von Gruppe E. Will man die Chancen aufs Weiterkommen wahren, muss gegen den Underdog aus Costa Rica zwingend ein Sieg her.

Auf der Pressekonferenz am Dienstag machte Bayern-Star Thomas Müller allerdings klar, dass man den Gegner - insbesondere nach dem Sieg gegen Japan (1:0) - auf keinen Fall unterschätzen wolle. "Wir müssen gewinnen, haben aber sehr viel Respekt. Was wir gegen Japan gesehen haben, hatte nichts mit dem 0:7 gegen Spanien zu tun. Jeder Zweikampf wurde geführt, mit Ball konnten sie viel anfangen."

Auf die Frage, ob die Mannschaft auf einen Sieg mit acht Toren Unterschied abziele (nur so stünde man sicher im Achtelfinale), reagierte Müller zurückhaltend. "Wir legen uns etwas zurecht, um das Spiel bestmöglich zu bestreiten und zu gewinnen. Aber ein 8:0 ist zwar möglich, aber kein realistisches Ergebnis bei einer WM. Da müsste man schon noch mehr ins Risiko gehen, als vielleicht gesund ist."

WM 2022: Der 3. Spieltag in Gruppe E

Um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, werden alle Spiele einer Gruppe am letzten Spieltag gleichzeitig ausgetragen. Die besten Chancen für einen deutschen Achtelfinaleinzug ergeben sich mit einem Sieg Spaniens über Japan.

Datum Team A Team B Anpfiff
Donnerstag, 01. Dezember Costa Rica Deutschland 20.00 Uhr
Donnerstag, 01. Dezember Japan Spanien 20.00 Uhr

Schiedsrichterin bei Deutschland vs. Costa Rica: Wer pfeift Vorrundenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022? - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Musiala, Gündogan, Sané - Müller

Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Musiala, Gündogan, Sané - Müller Costa Rica: Navas - O. Duarte, Waston, Calvo - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Torres, Campbell - Contreras

Schiedsrichter bei Deutschland vs. Costa Rica: Wer pfeift Vorrundenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022? - Die aktuelle Tabelle in Gruppe E