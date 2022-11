Zweiter Vorrundenspieltag in Deutschlands Gruppe E. Japan trifft um 11 Uhr auf Costa Rica. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Wird es der Anfang eines ernüchternden WM-Sonntags für die Fußballnation Deutschland? Mit einem Sieg gegen Costa Rica am zweiten Gruppenspieltag kann Japan schon einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale des Turniers in Katar machen. Ob das gelingt, erfahrt Ihr hier im SPOX-Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Japan vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Costa Rica wiederum ist ein Sieg Pflicht. Nach dem 0:7 gegen Spanien sind die Chancen auf ein Weiterkommen ohnehin schon ordentlich zusammengeschrumpft. Japan geht allerdings als klarer Favorit in das Duell.

Vor Beginn: Mit einem Sieg kann Japan das Tor zum Achtelfinale schon weit aufstoßen. Mit einer Maximalausbeute von sechs Punkten dürfte es schwer werden, die Asiaten noch von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen am heutigen Vormittag zum Spiel Japan gegen Costa Rica. Das zweite Gruppenspiel der beiden Teams aus der Gruppe E beginnt um 11 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan.

© getty Grenzenloser Jubel: Japan sorgte mit dem 2:1 gegen Deutschland für eine der Überraschungen bei der WM.

Japan vs. Costa Rica: Voraussichtliche Aufstellungen

Japan: Gonda - Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka - J. Ito, Kamada, Kubo - Mitoma

Gonda - Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka - J. Ito, Kamada, Kubo - Mitoma Costa Rica: Navas - Martinez, Chacon, O. Duarte, Oviedo - Borges, Tejeda - A. Hernandez, Ruiz, Bennette - Campbell

Japan vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Japan und Costa Rica wird live und in voller länge sowohl im Free- als auch im Pay-TV übertragen. Das ZDF übernimmt als öffentlich-rechtlicher Sender die Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Ab 10.15 Uhr startet die Übertragung, ab 11 Uhr meldet sich Claudia Neumann live aus der Arena. Über zdf.de ist auch ein Livestream des Spiels verfügbar.

MagentaTV bietet Euch zudem eine Pay-TV-Option. Nur beim Sender der Telekom könnt Ihr alle 64 Spiele des Turniers live sehen. Das Spiel Japan vs. Costa Rica wird ab 10 Uhr vom Sender begleitet. Die 90 Minuten kommentiert Markus Höhner. Auch online könnt Ihr bei MagentaTV dabei sein - und zwar über die MagentaTV-App.

Japan vs. Costa Rica: Der Spielplan der Gruppe E

Datum Begegnung Ergebnis 23.11.2022 Deutschland vs. Japan 1:2 23.11.2022 Spanien vs. Costa Rica 7:0 27.11.2022 Japan vs. Costa Rica -:- 27.11.2022 Spanien vs. Deutschland -:- 31.11.2022 Costa Rica vs. Deutschland -:- 31.11.2022 Japan vs. Spanien -:-