Seit dem dritten WM-Spieltag werden jeweils zwei Partien pro Tag zur gleichen Zeit ausgetragen. Doch wie kann man eigentlich beide Partien parallel im TV oder Livestream verfolgen? SPOX liefert die Antwort.

Der dritte und finale Spieltag der WM-Vorrunde ist in vollem Gange. Gespannt beobachtet die Fußballwelt, welchen Nationen der Sprung ins Achtelfinale und damit in die Hauptrunde gelingt.

Auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht es in diesen Tagen um alles. Am Donnerstagabend stehen Manuel Neuer und Co. der Auswahl Costa Ricas gegenüber. Um allerdings weiterzukommen, bedarf es auch der Schützenhilfe Spaniens im Parallelspiel.

Da unterschiedliche Anstoßzeiten jedoch zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könnten, wird das jeweils letzte Spiel aller Mannschaften einer Gruppe zur selben Zeit stattfinden.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wann welche(r) der Anbieter aus MagentaTV, ARD und ZDF eine Konferenz zu den WM-Spielen des dritten Spieltages zur Verfügung stellt.

Am letzten Spieltag der Vorrunde ist Deutschland auf die Schützenhilfe Spaniens angewiesen. Verlieren die Spanier gegen Japan, ist ein Weiterkommen des DFB-Teams fast schon ausgeschlossen.

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele parallel live im TV und Livestream

Insgesamt acht Spiele an diesem dritten Spieltag wird der Hauptlizenzinhaber MagentaTV live und exklusiv auf seiner Plattform senden. Alle anderen sind zusätzlich auch entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen.

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele am Dienstag parallel

Team A Team B Anpfiff Einzelspiel Konferenz Ecuador Senegal 16 Uhr MagentaTV MagentaTV Niederlande Katar 16 Uhr MagentaTV, ARD MagentaTV Iran USA 20 Uhr MagentaTV, ARD MagentaTV Wales England 20 Uhr MagentaTV MagentaTV

Als einziger Anbieter stellt MagentaTV eine Konferenz jeweils beider Spiele zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch die Option, die Partien im Einzelstream zu schauen. Ein Abonnement des Streamingdienstes beläuft sich aktuell auf lediglich zehn Euro pro Monat. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Die ARD zeigt unterdessen nur je eines der beiden Spiele, das zweite Match gibt es dann in der Zusammenfassung im Anschluss zu sehen. Gleiches gilt in den kommenden Tagen auch für die Übertragung des ZDF.

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele am Mittwoch parallel

Team A Team B Anpfiff Einzelspiel Konferenz Tunesien Frankreich 16 Uhr MagentaTV, ZDF MagentaTV Australien Dänemark 16 Uhr MagentaTV MagentaTV Polen Argentinien 20 Uhr MagentaTV, ZDF MagentaTV Saudi-Arabien Mexiko 20 Uhr MagentaTV MagentaTV

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele am Donnerstag parallel

Team A Team B Anpfiff Einzelspiel Konferenz Kroatien Belgien 16 Uhr MagentaTV, ARD MagentaTV Kanada Marokko 16 Uhr MagentaTV MagentaTV Costa Rica Deutschland 20 Uhr MagentaTV, ARD MagentaTV Japan Spanien 20 Uhr MagentaTV MagentaTV

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele am Freitag parallel

Team A Team B Anpfiff Einzelspiel Konferenz Ghana Uruguay 16 Uhr MagentaTV, ZDF MagentaTV Südkorea Portugal 16 Uhr MagentaTV MagentaTV Serbien Schweiz 20 Uhr MagentaTV, ZDF MagentaTV Kamerun Brasilien 20 Uhr MagentaTV MagentaTV

WM 2022 in der Konferenz: So seht Ihr die Spiele parallel live im TV und Livestream - Die Rahmentermine des Turniers