Robert Lewandowski verpasste gegen Mexiko die Entscheidung vom Elfmeterpunkt. Nun muss Polen gegen Messi-Besieger Saudi-Arabien ran. Alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels bei der WM in Katar live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Polen versemmelte den Auftakt mit einem 0:0 gegen Mexiko - und das obwohl es einen Strafstoß gab. Robert Lewandowski, Star-Stürmer des FC Barcelona, scheiterte am ewigen Mexiko-Torhüter Guillermo Ochoa.

Nun stehen die Polen zwar noch nicht mit dem Rücken zur Wand, aber der Druck auf das Team von Trainer Czeslaw Michniewicz ist nicht kleiner geworden. Denn: Es wird wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft von Lewandowski sein. Um 14 Uhr gilt es, sich nun im Education City Stadium gegen Saudi-Arabien zu beweisen.

Mit Saudi-Arabien wartet ein Gegner, der absolut befreit aufspielen kann und mit dem enormen Rückenwind des 2:1-Sensationssiegs gegen Argentinien von einer Erfolgswelle getragen werden könnte. Die beiden Torschützen Salem Al-Dawsari und Saleh Al-Sheri sind bereits heiß darauf, den polnischen Torhüter Wojciech Szczesny zu testen.

Trainer Hervé Renard konnte es kaum glauben, als die 90 Minuten abgelaufen waren. Sieg gegen den Titelfavoriten Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Der saudische Prinz rief kurzerhand einen nationalen Feiertag aus. Ob Saudi-Arabien auch gegen Polen gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Wer jedoch das Spiel Saudi-Arabien vs. Polen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen will, erfährt Hier bei SPOX alle Infos zur Übertragung.

© getty Salem Al-Dawsari und seine Teamkollegen ringten Lionel Messi und Argentinien nieder und gewannen mit 2:1.

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Für die WM 2022 in Katar besitzt nur MagentaTV die Rechte für alle Spiele - manche davon laufen sogar nur auf MagentaTV. Um die Spiele dort zu sehen, benötigt Ihr Zugang zum Angebot des Telekom-Diensts. Ab 10 Euro monatlich könnt Ihr alle Partien live in voller Länge und in Ultra High Definition sehen.

Ab 13.50 Uhr empfängt Euch die Kommentatorin Christian Rann. Für die WM hat MagentaTV ein umfangreiches Team aufgestellt. Gastgeber ist Johannes B. Kerner und Sasha Bandermann. Mit dabei ist als Top-Experte auch Michael Ballack.

Die Partie Polen vs. Saudi-Arabien wird ebenfalls im Free-TV ausgestrahlt. Das Erste wird die Begegnung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen frei und kostenlos übertragen. Es kommentiert Florian Naß.

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Livestream

Jedoch ist ein TV-Anschluss nicht zwingend notwendig. Auch über einen Livestream ist das Spiel zu sehen. Dafür könnt Ihr, falls Ihr einen MagentaTV-Zugang habt, die Begegnung über deren Livestream schauen. Auch Das Erste bietet einen Livestream via Internet an. Sowohl über sportschau.de als auch über die Mediathek der ARD ist es möglich, die Partie zu gucken.

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Liveticker

Für Alle unter Euch die keine Lust haben das Spiel über diesen Weg zu verfolgen und es lieber ausführlich im Liveticker mitlesen wollt, bietet SPOX einen detaillierten Liveticker an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

© getty Gegen die mexikanische Defensive hatte Robert Lewandowski einen schweren Stand. Kann er sich gegen Saudi-Arabien besser durchsetzen?

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

Polen : Szczesny - Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski, Zalewski - Krychowiak, Kaminski, S. Szymanski - Lewandowski, Zielinski

: Szczesny - Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski, Zalewski - Krychowiak, Kaminski, S. Szymanski - Lewandowski, Zielinski Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani - Kanno, Al-Faraj, Al-Malki - Al-Buraikan, S. Al-Dawsari, Al-Shehri

WM 2022 - Polen vs. Saudi Arabien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigsten Infos

Begegnung : Polen vs. Saudi-Arabien

: Polen vs. Saudi-Arabien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Education City Stadium, Al-Rayyan

: Education City Stadium, Al-Rayyan TV : Das Erste, MagentaTV

: Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

