Duell um den Gruppensieg! Am heutigen Donnerstag kommt es bei der WM 2022 zum Aufeinandertreffen der Topnationen Kroatien und Belgien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der letzte Spieltag ist häufig der Spieltag der Entscheidungen. Und so ist es auch in WM-Gruppe F. Sowohl Kroatien als auch Belgien haben noch Chancen darauf, den Gruppensieg dingfest zu machen. Dafür braucht es im heutigen Topspiel allerdings zwingend einen Sieg.

Besonders unter Zugzwang stehen aktuell jedoch die Belgier. Die aktuelle Nummer zwei der Welt scheint bei diesem Turnier noch nicht richtig in den Tritt gekommen zu sein. Bereits der Auftaktsieg gegen Underdog Kanada (1:0) schien alles andere als souverän. Gegen die begeisternd aufspielenden Marokkaner folgte schließlich eine sowohl überraschende als auch nicht unverdiente Niederlage (0:2). Will man nun in die Runde der letzten 16 einziehen, so braucht es unbedingt drei Punkte.

Die Kroaten um den ehemaligen Weltfußballer Luka Modric wissen natürlich um die verzwickte Situation ihrer Gegner. Dabei stehen auch sie selbst noch nicht auf dem sicheren Boden des Achtelfinals. Hierfür bedarf es wenigstens eines Unentschiedens gegen Belgien. Soll allerdings auch der Gruppensieg her, dann muss man dieses Spiel gewinnen, am besten hoch.

© getty Hoffenheims Kramaric ist mit zwei Toren aus zwei Spielen aktueller Top-Torschütze Kroatiens. Baut er seine Quote heute weiter aus?

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Gruppe: F

F Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 01. Dezember

Donnerstag, 01. Dezember Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das Topspiel zwischen Kroatien und Belgien wird sowohl vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD als auch vom Streamingdienst MagentaTV übertragen. Alle Infos zu den Übertragungszeiten, Kommentatoren und Moderatoren sowie den Zugriffsbeschränkungen findet Ihr im Folgenden.

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Free-TV

Komplett kostenfrei kommt ausschließlich die Übertragung im Ersten daher. Bereits ab 15.10 Uhr wird man sich hier der Vorberichterstattung widmen. Als Reporterin ist Christina Graf im Einsatz, ihr zur Seite steht die ehemalige Welttorhüterin Almuth Schult.

Ihr besitzt einen internetfähigen TV-Receiver, wie den AppleTV, den Amazon Fire TV Stick oder eine Magenta TV One Box? Dann könnt Ihr das Geschehen auch ganz leicht auf Euren Fernseher streamen. Einfach die MagentaTV-App herunterladen und das zugehörige Abonnement abschließen. Alles Weitere zu den unterschiedlichen Angeboten erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Insofern Ihr bereits alle Voraussetzungen für MagentaTV geschaffen habt, müsst Ihr lediglich den Kanal Fussball.tv 2 aufsuchen. Die Vorberichte laufen ab 15.00 Uhr über die Bühne. Kommentator des Geschehens ist Christian Straßburger.

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute im kostenlosen Livestream

Die Telekom-Tochter MagentaTV bietet insgesamt fünf verschiedene Abomodelle an. Das preiswerteste ist das sogenannte Flex-Abonnement. Hier beträgt die Vertragslaufzeit gerade einmal einen Monat, der Kostenpunkt liegt bei zehn Euro. Mit im Paket inkludiert sind neben allen 64 WM-Turnierspielen auch über 90 TV-Sender (auch die privaten) in HD. Des weiteren kann man sich das Abo mit Freunden oder Familie teilen, denn: parallele Streams sind möglich. Alle weiteren Infos dazu und den anderen Angeboten findet Ihr unter diesem Link.

Alternativ dazu lässt sich das Match auch in der Mediathek der ARD verfolgen. Die Übertragungszeiten weichen dabei nicht von den oben genannten ab. Hier geht's direkt dahin.

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr das Topspiel auch in unserem Liveticker verfolgen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Vorkommnissen aus dem Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Kroatien vs. Belgien

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - Petkovic

Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - Petkovic Belgien: Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Onana, Witsel, De Bruyne, E. Hazard, Trossard - Lukaku

WM 2022 - Kroatien vs. Belgien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe F