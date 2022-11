Katar: Einwohner, Fläche, Währung, Hauptstadt - alle Infos zum Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft

Katar richtet die Weltmeisterschaft 2022 aus. Einwohner, Fläche, Währung, Hauptstadt: SPOX liefert Informationen zum Land, auf das die Fußballwelt schaut.

Vom 20. November bis zum 18. Dezember wird in Katar um den Gewinn der Weltmeisterschaft gekämpft. Im Jahr 2010 hat der Wüstenstaat den Zuschlag erhalten, das Turnier auszurichten.

Die Vergabe ist seit jeher hochumstritten, da Katar keinerlei Fußballtradition besitzt, die dortigen Arbeits- und Lebensumstände zudem zu wünschen übriglassen. Beim Bau der Stadien sollen rund 15.000 Gastarbeiter umgekommen sein.

Entzogen wurde Katar die WM aber nicht und spätestens jetzt gibt es kein Zurück mehr. 32 Nationen nehmen an der Vorrunde teil. Einwohner, Fläche, Währung, Hauptstadt: SPOX bringt Euch das Gastgeberland näher.

Katar: Fläche - alle Infos zum Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft

In Katar herrscht unter dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani die Staatsform der absoluten Monarchie. Es ist das flächenmäßig kleinste Land, in dem eine Weltmeisterschaft jemals bestritten wurde. Zum Vergleich: Das Bundesland Hessen ist doppelt so groß, selbst Schleswig-Holstein (15.763 km²) toppt Katar.

Mit seinen 11.627 km² liegt es auf Platz 158 der größten Länder der Welt - hinter unbekannten Nationen wie Eswatini, Osttimor, Belize oder Lesotho. Katar besteht nahezu ausschließlich aus einer vegetationslosen Kalkstein-Wüste. Bloß 2,5 Prozent der Landfläche können landwirtschaftlich genutzt werden.

Katar: Einwohner, Hauptstadt - alle Infos zum Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft

Katar, wo Arabisch die Landessprache ist, hat unter drei Millionen Einwohner. Gemäß Zahlen aus dem Jahr 2021 sind es 2.677.001. Rund 646.000 davon leben in Doha, der Hauptstadt. Dort findet am 18. Dezember das Finale statt, Schauplatz ist das Lusail Stadion. Es bietet Platz für 80.000 Menschen.

Bunt, bunter, Südkorea! England mit Hommage: Neue WM-Trikots © getty 1/61 Nach viereinhalb Jahren steht endlich wieder eine Weltmeisterschaft an, kurz vor dem Start der WM 2022 in Katar sind fast alle Trikots der 32 Teams bekannt. SPOX wirft für Euch einen Blick auf die WM-Jerseys. © Argentina FC 2/61 ARGENTINIEN (Heimtrikot): Argentiniens Heimtrikot für die Weltmeisterschaft 2022 ist durch den altbekannten Look gleich zu erkennen: Das Trikot weist oben Streifen im traditionellen Weiß- und Babyblau-Farbschema des Landes auf. © adidas 3/61 ARGENTINIEN (Auswärtstrikot): Argentinien hat ein lebhaftes Auswärtstrikot in violett. Der lavendelfarbene Ton repräsentiert die Gleichstellung der Geschlechter, kombiniert mit einem feurigen Logo in Anlehnung an die berühmte Maisonne der Nationalflagge. © Nike 4/61 AUSTRALIEN (Heimtrikot): Die Socceroos bereiten sich auf ihre fünfte WM-Endrunde in Folge vor und hoffen, zum zweiten Mal die Gruppenphase zu überstehen. Dies versuchen sie mit einem Heimtrikot in den Farben University Gold, Tour Yellow und Green Noise. © Nike 5/61 AUSTRALIEN (Auswärtstrikot): Das Design des Auswärtstrikots bleibt schlicht. Überwiegend dunkelblau, sollen hellblaue Akzente am Kragen auf das Meeresleben und die Riffe des Landes anspielen. © adidas 6/61 BELGIEN (Heimtrikot): Belgien hält an seiner Tradition fest und setzt auf ein rot-schwarzes Shirt. Die Flammen am Ärmel sind jedoch ein Novum. Die Grafiken haben einen leicht digitalisierten Look, während das Logo ein glänzendes Gold enthält. © adidas 7/61 BELGIEN (Auswärtstrikot): Ein Wechselstreifen ziert die Kollektion Tomorrowland "LOVE" x adidas x Belgian FA. Das Jersey weist lebhafte mehrfarbige Verzierungen auf, wobei das Logo des belgischen Verbands deutlich heller ist. © Nike 8/61 BRASILIEN (Heimtrikot): Gelbe Trikots, blaue Hosen und weiße Stutzen – bei Brasilien bleibt alles klassisch. Eine Feinheit gibt es: die Seleção hat ein dezent geprägtes Jaguar-Muster in ihr Trikotdesign eingearbeitet. © Nike 9/61 BRASILIEN (Auswärtstrikot): Brasilien bevorzugt in seinem 2022er-Auswärtstrikot eine blaue Grundlage mit hellgrünen Akzenten auf den Ärmeln. © getty 10/61 COSTA RICA: Costa Rica arbeitet wieder einmal mit New Balance zusammen, das WM-Trikot wird bald erscheinen. © Hummel 11/61 Dänemark (Heimtrikot): Eine Hommage an die EM 1992. Das Heimtrikot trägt die Aufschrift "FOR DANMARK" auf dem Innenkragen, während auf dem Innenshirt die Botschaft "EN DEL AF NOGET STØRRE" (Ein Teil von etwas Größerem) eingearbeitet ist. © Hummel 12/61 Dänemark (Auswärtstrikot): Das gleiche Design wie das Heimtrikot. . Die Schulter und die Ärmel erinnern an das Jahr 1992, als die Dänen in einem Turnier, an dem sie erst nach der Disqualifikation Jugoslawiens teilnahmen, Europameister wurden. © https://twitter.com/DFB_Team 13/61 DEUTSCHLAND (Heimtrikot): Ausrüster adidas hat sich für das klassische Weiß und Schwarz entschieden - überrascht aber mit einem breiten Mittelstreifen. Das Design wurde vom ersten Deutschland-Trikot von 1908 inspiriert. © https://twitter.com/DFB_Team 14/61 DEUTSCHLAND (Auswärtstrikot): Bei den neuen Leibchen gibt es eine Besonderheit - sie werden sowohl von den Frauen als auch von den Männern getragen. So soll ein Signal für mehr Geschlechtergerechtigkeit gesetzt werden. © marathon 15/61 ECUADOR (Heimtrikot): Ecuador hat ein neues Wappen auf den Trikots, das Design glänzt mit einem leuchtenden Gelb mit blauen und roten Akzenten. Der Umriss einer Karte Ecuadors ziert den Rücken. © marathon 16/61 ECUADOR (Auswärtstrikot): Ecuadors Wechselstreifen sind hauptsächlich marineblau gehalten mit einem hellblauen Muster auf der Vorderseite. Kragen und Manschetten sind mit weißen Verzierungen versehen, während das Wappen der Nation in Silber gestickt ist. © Nike 17/61 England (Heimtrikot): England wird mit seinen Trikots in die 1990er Jahre zurückkehren: Das Heimtrikot ist ohne Zweifel eine Anspielung auf das ikonische Shirt, das die Three Lions bei der Heim-EM 1996 trugen. © Nike 18/61 England (Auswärtstrikot): Das Auswärtstrikot weist eine auffallende Ähnlichkeit mit jenem roten Design auf, das von Englands Kickern bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien getragen wurde. © Nike 19/61 FRANKREICH (Heimtrikot): Ein klassischer Look für den amtierenden Weltmeister in einem dunkelblauen Trikot mit goldenen Akzenten. Die Farbe hier ist "Midnight Navy". © Nike 20/61 FRANKREICH (Auswärtstrikot): Weiß und "Game Royal" sind die Farben des Weltmeisters von 2018 für das Auswärtstrikot, welches durchgehend mit Grafikdruck ikonischer Momente und Wahrzeichen versehen ist. © Puma 21/61 GHANA (Heimtrikot): Ghana hat für die WM ein minimalistisches Design gewählt. Nachdem man beim letzten Heimtrikot durchgehend geometrische Muster bevorzugte, wird man 2022 wieder ganz in Weiß auftreten – mit roten, gelben und grünen Akzenten. © Puma 22/61 GHANA (Auswärtstrikot): Auswärts wird Ghana hingegen einen auffälligen neuen Look tragen. Hauptsächlich rot mit einem dunklen vertikalen Streifen und Wappen in der Mitte. © getty 23/61 IRAN: Der Iran arbeitete mit der lokalen Marke Majid zusammen, um Heim- und Auswärtstrikots im Januar vorzustellen. Jedoch ist noch nichts darüber bekannt, ob es neue Designs für die WM-Endrunde geben wird. © adidas 24/61 JAPAN (Heimtrikot): Japans WM-Trikot hat einen einheitlichen Look. Das Grafikdesign ist von der dreibeinigen Krähe inspiriert, um Geschwindigkeit und die Kunst des Origami darzustellen. Das Trikot kombiniert ein traditionelles blaues und weißes Design. © adidas 25/61 JAPAN (Auswärtstrikot): Japans Auswärtstrikot repräsentiert den frechen Spielstil der japanischen Mannschaft. Das weiße Shirt hat bunte Origami-Formen in Rot- und Blautönen über den Ärmeln und Schultern. © getty 26/61 KAMERUN: Kamerun hat die Kooperation mit Le Coq Sportif abgebrochen und wird mit One All Sports am WM-Trikot arbeiten. © Nike 27/61 KANADA (Heimtrikot): Kanada ist die einzige Mannschaft bei der WM 2022, die keine neuen Trikots herausbringt. Stattdessen wird das Land, das sich zum ersten Mal seit 1986 auf eine WM vorbereitet, an den Trikots der erfolgreichen Qualifikation festhalten. © Nike 28/61 KANADA (Auswärtstrikot): Da die Kanadier Rot in ihrem Heimtrikot bevorzugen, wechseln sie in ihrem Auswärtstrikot auf Weiß. Cleane und einfache Designs werden durch das Wappen der Nation unterstrichen, welches das altbekannte Ahornblatt zeigt. © Nike 29/61 KATAR (Heimtrikot): Die Gastgeber versuchen, die Dinge einfach zu halten, wenn es um Trikotdesigns für eine Weltmeisterschaft geht. Die Heimatnation wird wie üblich ein "Desert Maroon"-Trikot tragen, mit zentralisiertem Logo und weißen Details am Ärmel. © Nike 30/61 KATAR (Auswärtstrikot): Katars Auswärtstrikot ist etwas anders gestaltet als das Heimtrikot, Wappen und Nike-Swoosh wurden verschoben. Das Trikot selbst kombiniert Gold, Beige und Weiß mit kreisförmigem Muster. © Nike 31/61 KROATIEN (Heimtrikot): Mit rot-weißen Karos sind die Möglichkeiten begrenzt, aber Nike und Kroatien haben eine neue Version des legendären Designs herausgebracht. Auf der Vorderseite des Trikots ist mehr offengelassen worden, vor allem rund um das Logo. © Nike 32/61 KROATIEN (Auswärtstrikot): Das "Blackened Blue" ist die neue Farbe des kroatischen Auswärtstrikots und wird mit einem "University Red" ergänzt. Das grundsätzliche Design ähnelt dem Heimtrikot, verschwommene Karos verzieren die Schulter. © getty 33/61 MEXIKO (Heimtrikot): Mexiko kehrt 2022 zu seinem altbewährten Look in Grün zurück. Das Zick-Zack-Design bestehend aus verschlungenen Linien ist die Besonderheit des Shirts. © adidas 34/61 MEXIKO (Auswärtstrikot): Fünf besondere Symbole bilden beim Auswärtstrikot Mexikos den grafischen Allover-Print in Rot, der sich vom weißen Shirt abhebt. Die Innenseite des Kragens zeigt den Schlangenkörper von Quetzalcoat als Symbol der Stärke. © Puma 35/61 MAROKKO (Heimtrikot): Ein roter Look unterstreicht die Farben des Landes und wird deshalb mit grünen und weißen Akzenten ergänzt. Rund um Hals und Ärmel wurde ein grüner Farbton gewählt, während "Marokko" auf Arabisch auf den Nacken gedruckt ist. © Puma 36/61 MAROKKO (Auswärtstrikot): Ein cleanes weißes Grunddesign wird durch einen hellgrauen Mittelstreifen ergänzt, das Puma-Logo und das Wappen des Landes bekommen verschiedene Grüntöne. Das kreisförmige Muster ist bei Pumas Auswärtstrikots Standard. © Nike 37/61 NIEDERLANDE (Heimtrikot): Die Oranjes sind in einem anderen Orangeton als zuletzt zurück. "Laser-Orange" soll Erinnerungen an die Weltmeisterschaft von 1998 wecken. Ein dunklerer Farbton wird für eine Grafik verwendet, die ein Löwenfell darstellt © Nike 38/61 NIEDERLANDE (Auswärtstrikot): Während die niederländische Nationalmannschaft mit dem Heimtrikot mutig war, ist das Auswärtstrikot von Nike eher unauffällig. "Deep Royal" ist die Farbe der Wahl. © Nike 39/61 POLEN (Heimtrikot): Polen wird sich bei der WM vor allem auf die Dienste von Robert Lewandowski verlassen müssen. Er wird ein weißes Heimtrikot mit subtiler Streifengrafik auf den Ärmeln tragen, die das Nest und die Federn des weißen Adlers darstellt. © Nike 40/61 POLEN (Auswärtstrikot): Polens Auswärtstrikot wird mit einem Wechselstreifen ebenfalls einfach gehalten. Ein Hauch von Weiß ist zusätzlich erkennbar, das Wappen bleibt auf Heim- und Auswärtstrikots identisch. © Nike 41/61 PORTUGAL (Heimtrikot): Zum ersten Mal hat Portugal in seinem Heimtrikot ein Halb-und-Halb-Design gewählt, dabei kommen ein "Pepper Red" und "Gorge Green" zum Vorschein. Goldene Logos bleiben an Ort und Stelle. © Nike 42/61 PORTUGAL (Auswärtstrikot): Das Auswärtstrikot ist cremefarben, wobei Rot und Grün wieder in einem zentralen Block zu sehen sind, der sich um die Vorderseite des Trikots wickelt. Auf dem Rücken befindet sich oben ein dunkelblaues Feld. © Nike 43/61 SAUDI-ARABIEN (Heimtrikot): Ähnlich wie viele andere Länder lässt sich Saudi-Arabien bei der Zusammenstellung von Trikot-Designs von seiner Nationalflagge inspirieren. Grün und Weiß sind die Farben der Wahl beim Heimtrikot, inklusive Palmblattmuster. © Nike 44/61 SAUDI-ARABIEN (Auswärtstrikot): Das saudische Auswärtstrikot weist auch einen allumfassenden Blattdruck auf, der erstmals 2018 und 2020 in Trikots der Nationalmannschaft zu sehen war. Das Muster mischt Dunkel- und Hellgrün mit weißen Blitzen im Wappen. © Puma 45/61 SENEGAL (Heimtrikot): Auch der Gewinner des Afrika-Cups ist bei der diesjährigen WM dabei. Senegal, das das Turnier bereits 2002 mit einem Sieg über den amtierenden Weltmeister Frankreich eröffnet hat, hofft etwa 20 Jahre später auf ähnliche Heldentaten. © Puma 46/61 SENEGAL (Auswärtstrikot): Das Auswärtstrikot Senegals ähnelt anderen Designs von Puma. Es ist überwiegend grün, blitzt an Kragen und Ärmeln in Rot und Gelb auf. Der Spitzname "Les Lions de la Teranga" ist im zentralen Nummernfeld platziert. © Puma 47/61 SERBIEN (Heimtrikot): Serbien bleibt bei einem roten Look, bei dem Puma einige Goldverzierungen hinzufügt. Das neue Nationalmannschaftswappen taucht zum ersten Mal mit einem subtilen Kreuzmuster auf der Vorderseite und den Ärmeln auf. © Puma 48/61 SERBIEN (Auswärtstrikot): Pumas weißes Auswärtstrikot fällt mit den Nummern auf der Vorderseite auf, zusätzlich sind die goldenen Akzente zurück, die an das Heimtrikot anknüpfen. © Nike 49/61 Südkorea (Heimtrikot): Raffiniert! Auf den zweiten Blick wird deutlich: Die Dreiecke an der Seite des Trikots verschmelzen mit einem Seitenteil an der Hose, um den Eindruck eines Schwanzes zu erwecken - eine Hommage an den Spitznamen "Red Devils". © Nike 50/61 Südkorea (Auswärtstrikot): Das Trikot hat eine schwarze Basis und weiße Logos, aber es ist die mehrfarbige Grafik, die über das Trikot verteilt ist und sich am blau-roten Taegeuk-Symbol auf der Landesflagge orientiert - die es wirklich einzigartig macht. © adidas 51/61 SPANIEN (Heimtrikot): Spaniens zeitloses Rot beim Heimtrikot wird mit einigen einzigartigen Details aufgepeppt. Der modernisierte V-Kragen ist mit den Farben der Nationalflagge verziert, das Trikot mit einer gewebten Version des erneuerten Wappens. © adidas 52/61 SPANIEN (Auswärtstrikot): Das WM-Logo von 1982, als die Nation das Turnier zuletzt ausrichtete, ist das dominierende Merkmal von Spaniens Auswärtstrikot. Die Grafik im Art-Deco-Stil glänzt in Himmelblau. © Puma 53/61 SCHWEIZ (Heimtrikot): Die Schweizer sind eine weitere Mannschaft, die sich beim Design von Puma von Trikots aus der Vergangenheit hat inspirieren lassen. Auf der oberen Rückseite befindet sich eine kleine "Suisse"-Naht. © Puma 54/61 SCHWEIZ (Auswärtstrikot): Das Design des Auswärtsjerseys ist ganz anders, eine weiße Grundfarbe geht in ein helles Grau über. Der rote Balken in der Mitte enthält das Logo der Schweiz. © getty 55/61 TUNESIEN: Tunesien hat vor dem Afrika Cup neue Trikots herausgebracht, wobei Kappa voraussichtlich ein weiteres Jersey für die Weltmeisterschaft entwerfen wird. © getty 56/61 USA (Heimtrikot): Die US-amerikanische Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2022 Geschichte schreiben, denn die Nike-Swooshes werden zum ersten Mal überhaupt bei Fußballtrikots auf den Ärmeln zu sehen sein. Wie üblich in Rot, Weiß und Blau. © Nike 57/61 USA (Auswärtstrikot): Das Auswärtstrikot der USA hat einen ähnlichen Look wie das Heimtrikot, wobei das Logo der Nation vorne und in der Mitte platziert ist. Königsblau ist auf diesem Shirt die Farbe der Stunde. © Puma 58/61 URUGUAY (Heimtrikot): Das vertraute Himmelblau steht im Fokus und es wird mit einem weißen Kragen kombiniert. Vier Sterne über dem Wappen der Nation erinnern an Weltmeisterschaften und olympische Goldmedaillen von 1924, 1928, 1930 und 1950. © Puma 59/61 URUGUAY (Auswärtstrikot): Die Auswärtstrikots von Puma bleiben im Jahr 2022 einheitlich. Uruguay geht in Weiß mit hellblauen Akzenten auf Torejagd. © adidas 60/61 WALES (Heimtrikot): Ein "feuerspeiendes" Design hat adidas für das Heimtrikot von Wales gewählt. Sonst ist das Shirt schlicht gehalten - am Kragen finden sich grüne Akzente, die adidas-Streifen bleiben im klassischen Weiß. © adidas 61/61 WALES (Auswärtstrikot): Ein überwiegend weißes Design wird mit grünen und roten Details gemischt. Die Nation wird zum ersten Mal seit 1958 wieder bei einer WM-Endrunde dabei sein.

Katar: Währung - alle Infos zum Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft

Gezahlt wird in Katar mit Katar-Riyal, das ist die offizielle Währung des Landes. 100 Dirham sind 1 Katar-Riyal. Ein 1 Katar-Rial entsprechend nach aktuellem Kurs 27 Cent. Oder: 1 Euro entspricht 3,76 Katar-Riyal. Wer nach Katar reist, muss sein Geld umtauschen. Banknoten gibt es im Wert von einem, fünf, zehn, 50, 100 und 500 Riyal. Dirham-Münzen werden im Wert von 25 und 50 ausgegeben.

WM 2022 in Katar: Spielorte

Bei der WM 2022 wird in acht Stadien an fünf Spielorten gespielt. Spielorte sind Doha, Al-Khor, Al-Wakra, Al-Ryyan und Lusail.

Arena Ort Kapazität Art des Baus Lusail Iconic Stadium Lusail (Doha) 86.250 Neubau Al-Bayt Stadium Al-Khor 60.000 Neubau Al-Janoub Stadium Al-Wakra 40.000 Neubau Al-Thumana Stadium Doha 40.000 Neubau Doha Port Stadium Doha 40.000 Neubau Khalifa International Stadium Al-Rayyan 40.000 Umbau Ahmed bin Ali Stadium Al-Rayyan 40.000 Umbau Education City Stadium Al-Rayyan 40.000 Neubau

WM 2022: Alle Gruppen

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun

Gruppe H Portugal Ghana Uruguay Südkorea

