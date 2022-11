WM 2022 - Kamerun vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ein Duell zweier punktloser Mannschaften am zweiten Gruppenspieltag der WM 2022 in Katar: Kamerun trifft auf Serbien. Beide haben ihr Auftaktmatch verloren und brauchen dringend einen Sieg. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Do-or-Die-Spiel für Kamerun und Serbien bei der WM 2022 in Katar. Am zweiten Spieltag der Gruppe G treffen die beiden Mannschaften direkt aufeinander. Da beide Teams ihre ersten Partien bei diesem Turnier verloren haben, droht dem Verlierer in diesem Aufeinandertreffen das vorzeitige WM-Aus. Beide Nationen warten zudem auf ihr erstes Tor. Kamerun verlor am ersten Spieltag mit 0:1 gegen die Schweiz, Serbien musste sich Brasilien mit 0:2 geschlagen geben.

Es ist also ordentlich Druck auf dem Kessel. Wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

WM 2022 - Kamerun vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell wird am Montagvormittag um 11 Uhr angepfiffen. Ein Blick auf die TV-Rechte verrät: Das Spiel wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Einzig der Pay-TV-Sender MagentaTV des Anbieters Telekom zeigt Livebilder zur Partie.

© getty War gegen die Schweiz nicht vom Glück verfolgt: FC Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wartet noch auf sein erstes Tor bei der WM.

Grund dafür ist ein Exklusivpaket, das sich MagentaTV bei der Ersteigerung der Rechte gesichert hat. Demnach steht es dem Sender zu, als einzige Plattform alle 64 Partien der WM live und in voller Länge zu übertragen. Das Spiel Kamerun vs. Serbien ist also eines davon. Welche Spiele sonst noch ausschließlich vom Pay-TV-Sender übertragen werden, seht Ihr hier:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 0:1 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 0:1 28. November 11 Uhr Kamerun - Serbien -:- 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* -:- 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* -:- 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* -:- 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* -:- 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* -:- 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien -:- 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* -:- 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien* -:-

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

Bei MagentaTV könnt Ihr nicht nur im TV dabei sein, sondern auch online. Über die MagentaTV-App könnt Ihr die Partie Kamerun vs. Serbien im Livestream verfolgen. Allerdings gelingt auch dies nur mit einem kostenpflichtigen Abo. Jan Platte meldet sich ab 10.50 Uhr live aus dem Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah.

WM 2022 - Kamerun vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, MagentaTV zu empfangen, kann das Spiel trotzdem verfolgen. Dazu ist allen Fußballbegeisterten der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Darüber verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Szene im Spiel.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Kamerun vs. Serbien.

WM 2022, Gruppenspiel: Kamerun vs. Serbien - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Kamerun vs. Serbien

: Kamerun vs. Serbien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 11.00 Uhr

: 11.00 Uhr Ort : Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah (Katar)

: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah (Katar) TV : MagentaTV

: Livestream : MagentaTV

: Liveticker: SPOX

