Entscheidungsspiel! Parallel zum Spiel Deutschlands stehen sich in der Gruppe E Japan und Spanien gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Gruppenspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Ob die deutsche Fußballnationalmannschaft ins Achtelfinale der WM 2022 einziehen wird, haben Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Co. längst nicht mehr selbst in der Hand. Stattdessen muss man hierzulande auf ein günstiges Resultat im Duell zwischen Japan und Spanien hoffen.

Die unbestreitbare Favoritenrolle kommt in dieser Partie den Spaniern zu. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique hat bei dieser WM bereits zweimal eindrucksvoll bewiesen, dass man seinen Anspruch auf den Turniersieg geltend machen will. Besonders in Erinnerung bleibt natürlich der überzeugende 7:0-Kantersieg über die Auswahl Costa Ricas - der nach wie vor höchste Sieg in Katar. Um den Gruppensieg heute dingfest zu machen, bedarf es allerdings zwingend eines Sieges.

Deutlicher unter Druck stehen dagegen die Japaner. Zwar waren die Ostasiaten dem Achtelfinaleinzug nach dem Sieg über Deutschland (2:1) so nah wie nur möglich, die überraschende Niederlage gegen Underdog Costa Rica (0:1) merzte den Vorteil aber gleich wieder aus. Um nicht auf die Schützenhilfe aus dem Parallelspiel hoffen zu müssen, benötigen die "Samurai Blue" dringend einen Sieg.

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute live im Livestream und TV - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Gruppe: E

E Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 01. Dezember

Donnerstag, 01. Dezember Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielort: Khalifa International Stadium in Al-Rayyan

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute live im Livestream und TV: So seht Ihr das Parallelspiel in der deutschen Gruppe

Das Spiel Japan gegen Spanien wird in Deutschland ausschließlich beim Hauptlizenzinhaber MagentaTV selbst zu sehen sein. Doch wie kann man auf die Übertragung zugreifen, wie viel kostet das und wann geht es los? All das beantworten wir Euch im folgenden.

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute live im TV

Bei MagentaTV handelt sich um einen reinen Streamingdienst. Somit wird es keine Ausstrahlung des Spiels im linearen Fernsehen geben.

Das bedeutet aber nicht, dass es nicht dennoch möglich ist, live am Fernseher dabei zu sein. Hierfür braucht Ihr lediglich einen internetfähigen TV-Receiver, wie den Apple TV, den Amazon Fire TV Stick oder auch die MagentaTV One Box. Als nächstes benötigt Ihr das zugehörige Abonnement, welches Euch den Zugriff auf die Übertragung ermöglicht. Doch dazu mehr im nächsten Absatz.

Seid Ihr bereits in Besitz aller dieser Dinge? Dann müsst Ihr nur noch den Kanal Fussball.tv 2 aufsuchen. Bereits ab 19.20 Uhr wird man sich hier den Vorberichten zum Spiel widmen. Als Kommentator wird Jan Platte fungieren.

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute im Livestream

Um auf die Übertragungen in der App (auch TV-App) oder über die Website zugreifen zu können, muss man also Inhaberin oder Inhaber eines entsprechenden Abonnements sein. Insgesamt fünf verschiedene Modelle stellt die Telekom-Tochter zur Verfügung.

Das günstigste Modell ist der MagentaTV Flex-Vertrag. Dieser hat nur eine Laufzeit von einem Monat, sodass Ihr Euch nicht langfristig binden müsst. Der Kostenpunkt liegt bei zehn Euro pro Monat. Neben allen 64 WM-Spielen seht Ihr damit auch über 90 TV-Sender in HD. Da paralleles Streaming möglich ist, lässt sich das Abo auch ganz einfach mit Freunden oder Familie teilen. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute live im Livestream und TV - Der Liveticker bei SPOX

Ihr wollt nun aber kein Geld ausgeben und trotzdem live dabei sein? Dann können wir Euch unseren hauseigenen SPOX-Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Infos zum Geschehen in Al-Rayyan. Schaut vorbei!

WM 2022 - Japan vs. Spanien heute live im Livestream und TV - Voraussichtliche Aufstellungen

Japan: Gonda - H. Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka, J. Ito, Kamada, Tomiyasu - Asano

Gonda - H. Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka, J. Ito, Kamada, Tomiyasu - Asano Spanien: Unai Simon - Carvajal, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets, Gavi, Pedri - Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo

