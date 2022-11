WM 2022 - Iran vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Charge der Dienstagsspiele geht es bei der WM 2022 heute zwischen Iran und den USA zur Sache. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Die Antwort gibt's hier!

Direktes Duell um das Weiterkommen! Der Iran sitzt mit drei Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz, die USA mit einem Punkt weniger knapp darunter. Möchte Team USA also in das Achtelfinale einziehen, muss ein Sieg her.

Ob der eingesackt werden kann, wird heute im Al-Thumama Stadium in Doha entschieden. Ab 20 Uhr rollt dort der Ball. Parallel duellieren sich in Gruppe B noch Wales und England.

Die Übertragungssituation bei der WM sieht jeden Tag ein wenig anders aus. Deshalb klären wir Euch hier über die verschiedenen Optionen im TV, Livestream und Liveticker auf, die es für die Partie Iran vs. USA gibt.

WM 2022 - Iran vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Die meisten Begegnungen könnt Ihr auch im Free-TV sehen, die zwischen Iran und den USA ebenfalls. Gezeigt wird das Spiel einerseits von MagentaTV, wo Ihr übrigens auch alle weiteren WM-Spiele sehen könnt. Einschalten könnt Ihr im TV und via Livestream, allerdings wird für den Telekom-Dienst eine Gebühr fällig.

Bereits am Nachmittag könnt Ihr dort die Duelle von Gruppe A sehen, ab 18.20 Uhr widmet sich der Sender der allgemeinen WM-Berichterstattung. Eine Stunde später geht es dann spezieller um das Spiel zwischen dem Iran und den USA, ab 19.50 Uhr übernimmt schließlich Kommentator Jonas Friedrich.

Zudem überträgt die ARD das Aufeinandertreffen heute live. Das Erste teilt sich die WM-Ausstrahlung mit dem ZDF auf und ist heute ebenfalls an der Reihe. Online steht ebenso ein Livestream zur Verfügung.

Hier habt Ihr eine Übersicht aller MagentaTV-exklusiven Spiele:

Datum Uhrzeit Begegnung 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 28. November 11 Uhr Kamerun - Serbien 29. November 16 Uhr Ecuador - Senegal 29. November 20 Uhr Wales - England 30. November 16 Uhr Australien - Dänemark 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien*

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso, welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

© getty Die USA trifft am letzten Spieltag der Gruppenphase auf den Iran.

WM 2022 - Iran vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wir tickern während der Weltmeisterschaft fleißig alle Spiele live, damit Ihr kein Tor und keine Karte verpassen müsst - auch, wenn Ihr unterwegs seid.

Hier geht's zum Liveticker zu Iran vs. USA.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

© getty Der Iran hat am zweiten Spieltag 2:0 gegen Wales gewonnen.

WM 2022 - Iran vs. USA, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung : Iran vs. USA

: Iran vs. USA Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Datum: 29. November 2022

29. November 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Al-Thumama Stadium (Doha)

: Al-Thumama Stadium (Doha) TV : ARD , MagentaTV

: , Livestream : ARD , MagentaTV

: , Liveticker: SPOX

WM 2022, Iran vs. USA: Die Tabelle in Gruppe B