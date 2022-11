Einer der Topfavoriten der WM 2022 in Katar tritt zum zweiten Gruppenspiel an. In der Gruppe B wartet auf England nun die USA. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Einen optimalen Start in die WM 2022 in Katar hat die englische Nationalmannschaft schon einmal hingelegt. Mit einem überzeugenden 6:2 wurde zum Auftakt Iran deutlich in die Schranken gewiesen. Mit einem weiteren Sieg können die Three Lions bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Ob England nach dem Spiel gegen die USA mit sechs Punkten dasteht, könnt Ihr live in unserem Liveticker verfolgen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

England vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ungleich präkerer ist die Lage für die USA. Nach dem Auftakt gegen Wales müssen die Amerikaner gegen England eigentlich punkten, um das Weiterkommen in der eigenen Hand zu haben.

Vor Beginn: Die Ausgangssituation vor der Partie ist für die Engländer äußerst komfortabel. Während die Three Lions ihr Auftaktmatch gegen den Iran deutlich mit 6:2 gewannen, trennten sich die USA und Wales 1:1-Unentschieden. Die Mannschaft von Gareth Southgate könnte heute also schon ein riesiger Schritt in Richtung Achtelfinale gelingen.

Vor Beginn: Schönen guten Abend, herzlich Willkommen zur heutigen Partie zwischen England und den USA. Anpfiff ist um 20.00 Uhr im Al-Bayt Stadium in Al-Khor.

England vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Tripppier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Foden, Sterling - Kane

Pickford - Tripppier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Foden, Sterling - Kane USA: Turner - Dest, Zimmerman, Robinson, Ream - Adams, McKennie - Musah, Reyna, Pulisic - Sargent

England vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Die Übertragung der spannungsgeladenen Partie übernimmt die ARD. Das Spiel ist also im Free-TV zu sehen. Ab 19.30 Uhr ist der Sender live mit Vorberichten auf Sendung. Ab 20.00 Uhr übernimmt Kommentator Tom Bartels das Mikrofon. Auch im Livestream unter sportschau.de könnt Ihr live dabei sein.

Auch der Pay-TV-Sender MagentaTV beteiligt sich an der Übertragung. Der Anbieter ist der einzige, der alle 64 Partien des Turniers zeigt. Dort geht es sogar schon um 19.15 Uhr los. Kurz vor Anpfiff meldet sich Kommentator Wolff-Christoph Fuss und führt alle Zuschauer durch die Begegnung. Mit der MagentaTV-App könnt Ihr das Spiel auch im Stream verfolgen.

Platz Team Sp S U N T G Diff P 1 England 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 Wales 1 0 1 0 1 1 +0 1 3 Vereinigte Staaten 1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Iran 1 0 0 1 2 6 -4 0