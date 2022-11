USA vs. Wales: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Die USA und Wales schließen den zweiten Turniertag der WM 2022 ab. Das Aufeinandertreffen in der Gruppe B wird hier im Liveticker von SPOX intensiv begleitet.

Englischsprachiges Duell bei der WM 2022 in Katar: In Gruppe B stehen sich die USA und Wales gegenüber. Wer siegt zum Start? Hier im Liveticker verpasst man nichts.

USA vs. Wales: WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Three Lions von der Insel erzielten dabei ein X:X. Wem gelingt nun bei USA gegen Wales ein erfolgreicher Start? Oder teilen sie sich die Punkte? Anstoß ist um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, gespielt wird im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan.

Vor Beginn: Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist der erste Spieltag inzwischen auch in Gruppe B eröffnet. Nachdem das Turnier am Sonntag mit dem 2:0-Sieg von Ecuador gegen Katar eröffnet worden war, haben sich am Nachmittag England und der Iran duelliert. Auch diese beiden Nationen befinden sich in Gruppe B.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Gareth Bale trifft mit Wales auf die USA, wo er in Los Angeles spielt.

USA vs. Wales: WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Turner - Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson - T. Adams - McKennie, Musah - Aaronson, Ferreira, Pulisic Wales: Ward - Cabango, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Morrell, Ramsey, J. Williams - James, Johnson - Bale

USA vs. Wales: WM 2022 heute im TV und Livestream

Wer von USA gegen Wales heute live im TV oder Livestream nichts verpassen will, kann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einschalten. Wo genau? Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragung der WM 2022 auf, am heutigen Montag läuft das Turnier komplett im ZDF.

Der Sender bietet sein TV-Programm auch online im Livestream an, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ebenso ist der Zugriff kostenlos. Neben dem ZDF nimmt sich der Ausstrahlung des Spiels aber noch ein weiterer deutscher Sender an: MagentaTV. Das Bezahlangebot der Telekom besitzt sogar die Rechte an allen 64 WM-Partien, die Öffentlich-Rechtlichen nur an 48. Auch MagentaTV hat einen Livestream parat.

WM 2022: Spielplan in Gruppe B